Ifølge Mette Frederiksen har regeringen bedt Socialdemokratiet om at forlade forhandlinger om pension.

Socialdemokratiet har fredag eftermiddag forladt pensionsforhandlingerne. Det siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, til TV2 News.

- Vi er blevet smidt på porten, og vi er blevet bedt om at gå fra forhandlingerne, siger hun.

Det er ifølge Mette Frederiksen, fordi Socialdemokratiet ikke kan blive enige med regeringen om en ret til tidligere folkepension.

- Og så mener regeringen heller ikke, at vi kan være i forhandlingerne om en forbedret seniorførtidspension, siger Mette Frederiksen.

Pensionsforhandlingerne blev sat i gang, efter at Socialdemokratiet i januar fremlagde et pensionsudspil, hvor de vil give særligt nedslidte ret til at trække sig tidligere tilbage.

Socialdemokratiet har fået kritik for udspillet, der ikke kan give svar på, hvem der kan tilbydes en tidligere tilbagetrækning.

Og det er ifølge formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, netop derfor, Socialdemokratiet har måttet forlade forhandlingerne.

Thulesen Dahl har efterspurgt mere konkrete udmeldinger fra Mette Frederiksen.

- Vi må bare konstatere, at vi har siddet på syv møder, og vi har ikke fået antydningen af, hvem der skal have ret til det, og hvem der ikke skal, siger han til TV2 News.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger efter fredagens forhandlinger:

- Det er ikke noget med at smide nogen ud. Hvis vi skal være seriøse og diskutere politiske forslag om personer, som er nedslidte, så er det mindste, man kan forvente, at de lægger en model på bordet.

- Det lovede Mette Frederiksen ved sidste møde, og det blev der spurgt til i dag. Men det kan man ikke få svar på, og det er jo fordi, at der ikke findes nogen model, siger beskæftigelsesministeren.

Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er fortsat med i forhandlingerne, oplyser begge partier.

/ritzau/