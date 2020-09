Nu svarer Socialdemokratiet tilbage på Det Radikale Venstres kritik af udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Det kommer efter, at De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, tidligere i dag var ude med riven efter regeringens valg af udenrigsminister, Jeppe Kofod, der i 2008 havnede i en uheldig sag, hvor han havde sex med en ung pige.

Men nu tager Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, udenrigsministeren i forsvar og siger, at De Radikales kritik ikke er fair:

»Jeg er sgu målløs. Jeg synes, det er et urimeligt personangreb på udenrigsministeren og en melding, som jeg da også forstår, ikke er De Radikales position, men Samira Nawas egen holdning. Jeg troede egentlig, den slags personlige angreb var forbeholdt den amerikanske valgkamp,« siger Jesper Petersen til B.T.

Tilbage i 2008 var vores nuværende udenrigsminister, Jeppe Kofod, 34 år gammel og udenrigsordfører for Socialdemokratiet. Her havde han under en fest i Socialdemokratisk Ungdom sex med en ung pige, der kun lige var fyldt 15 år.

Og netop på baggrund af dette ville Det Radikale Venstre aldrig have valgt Jeppe Kofod som minister:

»Vi havde sat ministerholdet anderledes. Det var ikke i orden i 2008, og det er ikke i orden nu. Han burde have udvist bedre dømmekraft,« siger Samira Nawa, ligestillingsordfører for De Radikale, og kalder sagen en klassisk MeToo-sag.

Ifølge Jesper Petersen kommer De Radikales melding efter, at der den seneste uge har været ekstra fokus på MeToo-bevægelsen, efter at tv-værten Sofie Linde under 'Zulu Comedy Galla' satte MeToo på dagsordenen med en personlig fortælling. Her mener Jesper Petersen dog, at Samira Nawa blander tingene sammen:

»Sofies Lindes rusk af sin branche og bidrag til ligestillingsdebatten var stærkt gjort. Og det er ærgerligt, synes jeg, at Samira Nawa bruger Sofie Lindes tale som afsæt til at gå personligt efter udenrigsministeren,« siger Jesper Petersen til B.T.