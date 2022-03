Normalt plejer Socialdemokratiets løjtnant, Christian Rabjerg Madsen, at rette sit skyts mod Ellemann, Pape og Vanopslagh.

Men nu går S-profilen i stedet hårdt til angreb på de røde venner i Enhedslisten.

Han kalder det både 'dybt uansvarligt' og 'et stort svigt', når Enhedslisten fortsat vil ud af NATO-alliancen, mens Putin rasler med sablen.

»Når Enhedslisten ikke entydigt kan placere Danmark i NATO, så er det et udtryk for, at partiets politiske kompas er gået i stykker. Det er dybt uansvarligt og et stort svigt af danskernes sikkerhed i en situation, hvor Rusland har invaderet Ukraine, og Putin leger med tanken om et nyt Sovjetunionen,« siger Christian Rabjerg Madsen til B.T.

Efter Putins tropper angreb Ukraine, er debatten om Danmarks sikkerhed blevet højaktuel. Og her står alle partier i Folketinget – på nær Enhedslisten – samlet om, at NATO-Alliancen med blandt andet USA er Danmarks billet til sikkerhed mod Putin.

»Virkeligheden, som den folder sig i Ukraine, tjener som fremkaldervæske, der burde gøre det til en selvfølgelighed at placere Danmark i alliance med de andre vestlige demokratier – også for Enhedslisten.

»Det, vi ser, er, at Putin bruger klyngebomber, hypersoniske missiler, thermobariske våben samt belejring og bombardementer af byer og civile. Det er grufulde krigsforbrydelser. Samtidig flirter Putin med ideen om at genopbygge Sovjet-imperiet. At Enhedslisten i den situation fastholder, at Danmark skal forlade NATO på sigt, det er simpelthen hovedrystende,« siger han.

Enhedslistens Mai Villadsen melder ud efter møde i folketingsgruppen om de stadig har tillid til transportminister Benny Engelbrecht efter manglende information om CO2-beregninger torsdag den 3. februar 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Enhedslistens Mai Villadsen melder ud efter møde i folketingsgruppen om de stadig har tillid til transportminister Benny Engelbrecht efter manglende information om CO2-beregninger torsdag den 3. februar 2022. Foto: Liselotte Sabroe

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, deltog i forrige uge i DRs nyhedspodcast 'Genstart', hvor hun var meget tvetydig omkring Enhedslistens holdning til NATO.

»Det er klart, at når man står i en sikkerhedspolitisk situation, hvor der er krig, og når der ikke er et gangbart alternativ, hvilket der ikke er i dag, så vil det, synes jeg, være forkert at udtræde af NATO,« sagde hun.

Partiets linje er dog klokkeklar: Enhedslistens magtfulde hovedbestyrelse har besluttet, at Enhedslisten vil melde Danmark ud af NATO på sigt.

B.T. beskrev i weekenden, hvordan der er dyb splittelse internt i Enhedslisten, hvor dele i hovedbestyrelsen og baglandet er kritiske over for den modernisering af Enhedslisten, som Mai Villadsen forsøger at gennemføre.

Her er det fulde svar fra Enhedslisten: »Det er helt rigtigt, at Enhedslisten arbejder for en verden, hvor NATO er overflødig. Vi ønsker en anden sikkerhedsstruktur, hvor militærblokke ikke står overfor hinanden, men hvor verden er præget af gensidig nedrustning og fred i stedet for flere våben. Hvor det er international ret og demokratiske institutioner som FN, der er i centrum. Det er uden tvivl et langsigtet mål. Og det kan socialdemokraterne jo godt synes er et radikalt synspunkt - det mener jeg ikke, det er,« siger Søren Søndergaard. »Mest af alt virker Rabjerg Madsen angreb som en afledningsmanøvre fra det faktum, at Socialdemokraterne modsat Enhedslisten har hængt i bremsen, mens Danmark og Europa er blev afhængig af russisk gas. Den gas som nu er med til at finansiere Putins krigsmaskine. Enhedslisten har stået meget alene med vores konsekvente krav om uafhængighed fra russisk gas og en nødvendig grøn omstilling. Der har socialdemokraterne virkelig svigtet og sovet i timen - det må virkelig gøre ondt nu.« »Socialdemokraterne ville heller ikke bakke op, da vi i 2001 foreslog, at Danmark skulle tage initiativ til at indklage Putins Rusland for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for Ruslands krigsforbrydelser i Tjetjenien. Socialdemokratiet modarbejdede konsekvent en hårdere linje over for Putin dengang.« »Måske skulle socialdemokraterne bruge deres energi for at lægge en ambitiøs plan for at blive uafhængige af russisk gas og for at hjælpe Ukraine i stedet for at udtænkte kreative angreb på Enhedslisten. Vi er i hvert fald klar til at gå endnu længere med sanktionerne imod Putin end de sanktioner vi ser i dag. Det vil også ramme Putin langt hårdere end den millardoprustning, som Socialdemokratiet har aftalt med de borgerlige partier«.

I en skriftlig kommentar siger Enhedslistens EU-ordfører Søren Søndergaard:

»Det er helt rigtigt, at Enhedslisten arbejder for en verden, hvor NATO er overflødig. Vi ønsker en anden sikkerhedsstruktur, hvor militærblokke ikke står overfor hinanden, men hvor verden er præget af gensidig nedrustning og fred i stedet for flere våben,« siger han

»Det kan socialdemokraterne jo godt synes er et radikalt synspunkt - det mener jeg ikke, det er.«

Han mener, at Rabjergs angreb er en afledningsmanøvre fra, at Socialdemokrateriet ikke har gjort noget ved, at Danmark og Europa er er blevet mere og mere afhængig af russisk gas.

»Dér har socialdemokraterne virkelig svigtet og sovet i timen. Det må virkelig gøre ondt nu,« siger EL-ordføreren.

»Måske skulle socialdemokraterne bruge deres energi for at lægge en ambitiøs plan for at blive uafhængige af russisk gas og for at hjælpe Ukraine i stedet for at udtænkte kreative angreb på Enhedslisten.«