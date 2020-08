»Du er jo ikke andet end en lille beskidt islamisk lort fra Stormellemøsten.«

Sådan stod der i en mail til et medlem af Folketinget – afsenderen var et 77-årigt medlem af Socialdemokratiet.

Det aldrende og mangeårige S-medlem er mandag aften ikke længere en del af partiet.

En enig hovedbestyrelse har på et ekstraordinært møde smidt medlemmet ud. Det oplyser partisekretær i Socialdemokratiet, Jan Juul Christensen, til B.T.

Løsgænger i Folketinget Sikandar Siddique modtog en racistiske og truende mail fra et 77-årigt medlem af Socialdemokratiet. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Løsgænger i Folketinget Sikandar Siddique modtog en racistiske og truende mail fra et 77-årigt medlem af Socialdemokratiet. Foto: Niels Christian Vilmann

Født og opvokset i Danmark

De racistiske bemærkninger blev rettet mod Sikandar Siddique, der er tidligere folketingsmedlem for Alternativet og nu løsgænger.

Sikandar Siddique – som har pakistanske forældre, men er født og opvokset i Danmark – lavede tidligere mandag et opslag på Twitter, hvori han kopierede mailen, som udover at indeholde racistiske ytringer også præsenterede dødstrusler.

Over for B.T. forklarer politisk ordfører i Socialdemokratiet, Jesper Petersen, at ytringer som dem, der er givet udtryk for i mailen, på ingen måde hører hjemme i Socialdemokratiet.

»Det er helt uantageligt, at man som medlem af vores parti kommer med den form for trusler og racistiske udtalelser. Uanset hvilke bevæggrunde man føler, man har, er der ingen undskyldning for den slags udtalelser eller for at true politikere eller andre medborgere på den måde,« siger Jesper Petersen.

Jeg kan simpelthen ikke tro på, at denne mand - der truer med at likvidere mig - er medlem af Socialdemokratiet. For det er vores uenigheder til trods ikke det socialdemokrati, jeg kender #dkpol pic.twitter.com/37habEbH32 — Sikandar Siddique (@SikandaSIDDIQUE) August 24, 2020

Partiets politiske ordfører forklarer, at han er dybt overrasket, at et S-medlem - og især et, der har været medlem i årtier - kan stå for et menneskesyn, der ligger så langt fra, hvad partiet står for:

»Jeg havde aldrig troet, at jeg som en del af mit hverv som politisk ordfører var nødt til at reagere på et medlem, der kunne finde på at skrive sådan noget. Det er rystende.«

Smidt ud efter ekstraordinært møde

Hvis et medlem skal smides ud af Socialdemokratiet, er det normalt den enkelte, lokale partiforening, der står for det.

Dog er der i partiets love en paragraf, hvor hovedbestyrelsen i helt særlige tilfælde kan ekskludere et medlem hen over hovedet på de lokale partiforeninger.

»Og det er det, der er sket her til aften, fordi situationen netop var helt særlig. Vi har holdt et ekstraordinært møde i Socialdemokratiets hovedbestyrelse, og her har vi enstemmigt udelukket medlemmet,« lyder det fra partisekretær i Socialdemokratiet, Jan Juul Christensen.