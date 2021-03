I Syrien sidder op mod 40 børn med dansk statsborgerskab med udsigt til at rådne op i en flygtningelejr uden nogensinde at kunne vende tilbage til det land, som i hvert fald på papiret er deres.

Og det kan ikke være anderledes, mener Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund. Børnene er uskyldige ofre for, at deres forældre vendte Danmark ryggen, forklarer han. Og man kan ikke hjælpe børnene tilbage uden også at hjælpe forældrene tilbage.

»Hvis vi hentede børnene, så ville forældrene desværre følge med,« siger Rasmus Stoklund og fortsætter:

»Forældrene er en trussel mod Danmark. Ikke børnene,« siger han.

Der er desværre ikke nogen perfekte løsninger her, så vi må finde den mindst dårlige løsning Rasmus Stoklund, integrationsordfører for Socialdemokratiet

Kunne vi ikke blot tvangsfjerne børnene og så hente dem hertil uden deres forældre?

»Vi har tidligere undersøgt, om det var muligt, og det er ulovligt uden partshøringer. Vi er nødt til at tale med forældrene. Desuden kan danske myndigheder ikke agere dernede, da vi ikke har jurisdiktion.«

Har vi så forsøgt at tale med de lokale myndigheder i området om, at vi gerne vil hjemtage børnene til Danmark?

»Mig bekendt har vi ikke forsøgt at tale med de kurdiske myndigheder i området. Men det ville uanset hvad stadig være i strid med dansk lovgivning, så vidt jeg er orienteret. Men jeg må henvise til Social- og Indenrigsministeriet.«

Kvinder og et enkelt barn i Al-Hol lejren, der ligger i den kurdisk kontrollerede del af Syrien.

Der er vist kun mødre tilbage og ingen fædre. Hvis mødrene tilkendegav, at de frasagde sig forældremyndigheden, og dermed lod barnet tage alene tilbage til Danmark, ville regeringen så gøre det?

»Det tør jeg ikke sige generelt. Det ville bero på en konkret vurdering i hver enkelt sag. Der kunne for eksempel være en sag, hvor man frygter, at barnets far dukker op og søger om familiesammenførsel, og den situation vil vi undgå.«

Men har vi overhovedet spurgt mødrene i de lejre, om de er villige til at opgive deres forældremyndighed og lade deres små børn vende tilbage?

»Der har været sager, hvor vi har hentet børn hjem til Danmark, som var i akut sundhedsfare. Der var en baby, der var blevet forældreløs, og en dreng, der var hårdt såret. Hans mor tillod, at vi tog ham med til Danmark. Mig bekendt har der ikke været andre forældre, der har tilkendegivet, at de ønsker at frasige sig forældremyndigheden.«

Rasmus Stoklund (S) til møde i Folketingssalen.

Hvis man tog både mor og barn med hjem, ville der så ikke ske det, at moren kom i fængsel for landsforræderi, og barnet ville blive tvangsfjernet?

»Jo, men her er der desværre stor risiko for, at moren ikke ville blive dømt i retten, da det kan være svært at løfte bevisbyrden for noget, som hun har begået uden for landets grænser. Så vi risikerer, at hun slipper billigt, og så har vi en terrorist gående frit rundt i det danske samfund.«

Men har du så ikke tillid til retsvæsenet, når du tror, at det ville ske?

»Tværtimod, så har jeg fuld tillid. Vi kan netop ikke dømme folk for forbrydelser, som vi ikke kan løfte bevisbyrden på i et retssamfund. Det, frygter jeg, kan ske her.«

Danmark har tidligere hentet små børn ud af Al-Hol lejren. En dreng, der var hårdt såret og en baby, der blev forældreløs.

Er det regeringens holdning, at børnene har et ansvar her?

»Nej, børnene har ikke noget ansvar.«

Når de børn vokser op i det hul i jorden, som man må sige, Al-Hol-lejren er, løber vi så ikke en større risiko for, at de vender tilbage til Danmark, når de er voksne, med henblik på at begå terror?

»Der er desværre ikke nogen perfekte løsninger her, så vi må finde den mindst dårlige løsning. Hvis forældrene vender tilbage hertil, så er der en umiddelbar og aktuel trussel i forhold til den, du nævner.«