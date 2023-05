Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har den dårligste opbakning i otte år. Altså i den periode, hvor hun har været partiformand.

Det siger en ny meningsmåling, som Megafon har foretaget for TV 2.

Hvor Socialdemokratiet ved valget høstede 27,5 procent af danskernes stemmer, så ville de blot score 19 procent, hvis der var valg i morgen.

Og det er et udtryk for en voldsom utilfredshed mod Socialdemokratiet og selve regeringen, mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen:

»Det er en katastrofemåling. Med forbehold for, at der ikke er valg i morgen, og der kan ske andre ting, så har det vist sig at være en kæmpe fejl at søge en midterregering.«

»Forestillingen om en midterregering, hvor man ville sætte sig ned og løse problemerne, og som danskerne vil kunne lide, har ikke holdt. Danskerne har ikke taget det til sig.«

Derfor tøver Joachim B. Olsen heller ikke med at kalde TV 2s måling for en »enorm skuffelse«.

»Hun har ikke begået nogen løftebrud, for hun gik til valg på en midterregering. Det har bare vist sig at være en dårlig beslutning. Og jeg tror ikke, regeringen kommer tilbage efter næste valg. Den er færdig.«

Joachim B. Olsen begrunder det med, at afskaffelsen af store bededag har spillet stort ind hos danskerne.

Dertil kommer, at regeringen ikke har gjort sig særlig bemærkelsesværdig i deres politik, mener han:

»Der er ikke noget nyt. Det er en grå masse. En midterregering bliver revet i begge sider af de andre partier, og den har ikke vist, at den kan tage modige beslutninger. Det er udefinerbart.«

»I stedet har de afskaffet store bededag, som er fantasiløst,« mener B.T.s politiske kommentator.

Socialdemokratiets venner i regeringen, Venstre og Moderaterne, er også begge gået tilbage i TV 2s seneste måling, hvis man sammenligner med valgresultatet.

Venstre fra 13,3 til 10,2 procent – Moderaterne fra 9,3 til 7,7 procent.