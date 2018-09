S betaler finanslovkrav med 4,6 milliarder kroner fra reserver og højere arveafgift ved salg af virksomheder.

København. Socialdemokratiet fremlægger sit finanslovsforslag med titlen "Gør gode tider bedre - for alle".

Ritzau har set forslaget på 13 sider, før Folketinget torsdag førstebehandler regeringens finanslovsforslag. Regeringen har før kritiseret Socialdemokratiet for ikke at fremlægge sit eget finanslovsforslag.

Socialdemokratiet kræver bedre ældrepleje, renere luft, en halv million grønne biler i 2030, penge til Togfonden med en ny bane over Vestfyn og stop for omprioriteringsbidrag til uddannelse.

Partiet finder pengene to steder. Dels 4,6 milliarder kroner fra flere centrale reserver på finanslovforslagets §35.

Dels 1,3 milliarder kroner ved at hæve arveafgiften, når virksomheder overdrages. Endelig vil partiet sænke statstilskuddet til privatskoler.

Danmark har ifølge Finansministeriet et økonomisk råderum på 27,5 milliarder kroner indtil 2025. Hertil kommer en milliard kroner ved at hæve arveafgiften, skriver Socialdemokratiet.

- Pengene skal bruges klogt. Vi ønsker at afsætte midler, der kan dække de øgede udgiftsbehov til velfærd, i takt med at der bliver flere ældre og børn i de kommende år, skriver Socialdemokratiet.

- Det efterlader stadig en stor pulje, der kan bruges på øvrige prioriteringer.

Socialdemokratiet vil ansætte 1000 flere personer i fire nye skattecentre. Partiet vil lade ledige tage mere uddannelse, mens ufaglærte og faglærte arbejdere løbende skal kunne øge deres kompetencer.

Socialdemokratiet foreslår, at virksomheder, som tager en voksenlærling, får et højere tilskud end nu. Ledige skal opkvalificeres ved at øge kompensationen, og flere uddannelser skal omfattes af ordningen.

Socialdemokratiet vil bruge 100 millioner kroner på at fjerne ældres brugerbetaling på behandling og plejeophold på kommunale akutklinikker.

