70-årig jobkommissær fra Luxembourg er de europæiske socialdemokraters kandidat til EU-topposten.

De europæiske socialdemokrater har lørdag valgt EU's nuværende jobkommissær, Nicolas Schmit, som kandidat til posten som EU-Kommissionens formand, efter at der har været holdt valg til EU-Parlamentet i juni.

PES, som er en sammenslutning af Europas socialdemokratiske partier, holder valgkongres i Rom i denne weekend.

Efter afstemningen siger Nicolas Schmit, at han vil forsvare de europæiske værdier og kæmpe imod den højredrejning, der ses flere steder i Europa.

Han siger videre, at han ønsker respekt og ikke had.

- Det bedste svar til den yderste højrefløj er vores vision og vores projekt for Europa, så alle borgere og alle børn kan få en bedre fremtid, siger han i en tale på PES-kongressen.

Meningsmålingerne tyder på, at de to største grupper i EU-Parlamentet - det borgerlige EPP samt Socialdemokraterne - vil få en mindre tilbagegang.

De liberale, de grønne og venstrefløjen ventes at gå mærkbart tilbage, mens partierne på højrefløjen til gengæld vil gå frem.

Dermed vil højre side af salen i EU-Parlamentet få mere tyngde.

I sin tale lørdag på PES-kongressen i Rom understreger Nicolas Schmit også vigtigheden af Europas forsvars- og sikkerhedspolitik.

- Vi må som europæere tage sagen i egen hånd, siger han.

Den 70-årige politiker kommer fra Luxembourg, hvor han har været minister i regeringen fra 2004 til 2019. I 2019 blev han EU's kommissær for beskæftigelse og sociale rettigheder.

Der var ingen modkandidater til Nicolas Schmit ved PES' kongres.

Han skal dermed udfordre sin chef, Ursula von der Leyen, som er kandidat for den borgerlige gruppe EPP.

Hun ses dog som storfavorit til at fortsætte på posten.

Ved PES' valgkongres i Rom deltager også flere stats- og regeringschefer, blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S).

Ud over at vælge en kandidat til posten som kommissionsformand brugte de socialdemokratiske partier også kongressen til at lancere deres kampagner op til EU-parlamentsvalget og vedtage et valgprogram.

/ritzau/dpa