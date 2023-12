Det skal være slut med kommentarer som »du er ret lækker« og »hvor meget skal du have for et webcam-show?«, når unge kvinder sælger tøj på Facebook Marketplace.

Det mener Socialdemokraternes folketingsmedlem Trine Bramsen og partiets spidskandidat til Europa-Parlamentet, Christel Schaldemose.

Derfor har de skrevet et debatindlæg i Jyllands-Posten om problemet.

»I sidste uge kunne vi med væmmelse følge mediernes dækning af sexchikane på Facebook Marketplace. Det er et dystert indblik i, hvor udbredt klamme og chikanerende seksuelle henvendelser er for kvinder. Det løb os koldt ned ad ryggen. Som politikere. Som mødre. Som kvinder,« skriver de to politikere i deres indlæg.

Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet

Bramsen og Schaldemose mener, at der ikke er nok konsekvenser for personer, der udøver chikane eller seksuelt grænseoverskridende adfærd på Facebook Marketplace, selvom det faktisk er muligt at anmelde konkrete brugere.

Derfor efterlyser de lovgivning, som i højere grad gør det muligt at slå ned på seksuel chikane på Facebook Marketplace og tilsvarende platforme.

Det er ikke nok, at det er Facebook og andre sociale medier, som bestemmer hvad der er chikane og hvad der ikke er.

