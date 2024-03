Fredag aften fik Mette Frederiksens tale ved et 8. marts-arrangement hos Kvinfo en brat afslutning.

Statsministerens tale blev afbrudt af en større gruppe demonstranter, der ikke mente, at hun havde noget som helst at gøre til et arrangement på kvindernes kampdag.

Det havde hun ikke, fordi »kvinder i Gaza hver dag er vidne til, at deres børn bliver dræbt af israelske bombardementer,« som der stod på de løbesedler, demonstranterne spredte fra en balkon og ud over salen i Store Vega på Vesterbro.

Lea Friedberg, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet i København, var til stede i salen fredag aften.

Hun undrede sig allerede, før demonstranterne kastede løbesedlerne ud, over, at der ikke var nogen bag arrangementet i Store Vega, der greb ind over for den uro, der var i salen.

Kvinfo nægter over for B.T. at svare på spørgsmål om, hvorfor man ikke greb ind over for demonstranterne tidligere, end det var tilfældet, om der var tale om en lovligt anmeldt demonstration, som Kvinfo kendte til, og på hvorvidt man var forberedt på demonstrationer.

Lea Friedberg skrev onsdag forud for arrangementet et indlæg i Berlingske, efter hun havde set på Kvinfos Instagram-profil, at et opslag om statsministerens deltagelse i arrangement 8. marts havde fået mere end 500 vrede kommentarer, der især handlede om situationen i Gaza.

Friedberg mener, at kommentarene er både udtryk for, at den feministiske bevægelse er blevet polariseret, og at arrangørerne burde kunne have regnet ud, at der var en risiko for, at arrangementet ikke ville forløbe i planlagt ro og orden, når man kigger på kommentarsporet til Instagram-opslaget.

»Jeg mener, man burde kunne have forudset, at sådan noget ville ske. Og jeg forstår godt den kritik, der bliver rejst af Kvinfo på sociale medier for ikke at gribe ind noget før,« siger Lea Friedberg.

Hun mener også, at spillestedet Vega også har en del af ansvaret for, at det ikke var muligt for statsminister Mette Frederiksen at færdiggøre sin tale, men det primære ansvar, for at situation udviklede sig som den gjorde, ligger hos demonstranterne.

»Jeg tror, at arrangørerne har tænkt, at man lagde op til dialogen ved, at der var mulighed for at stille statsministeren spørgsmål efter talen. Man må bare sige, at der har været nogle mennesker, der ikke har villet dialogen overhovedet,« siger hun.

Udover Mette Frederiksen valgte også digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) at forlade stedet i kølvandet på statsministerens exit fra scenen. Det samme gjorde beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Efter episoden skrev Jakob Engel-Schmidt på X, at det blev »utrygt« at være i salen.

B.T. har forsøgt at få et interview med Kvinfo, men det har organisationen ikke ønsket at stille op til.

