Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Kasper Sand Kjær, stopper i Folketinget.

Det skriver han tirsdag aften i et Facebook-opslag.

»Efter mere end 20 år med politiske poster og tillidserhverv - fra elevrådsformand til folketingsmedlem - har jeg brug for at prøve noget nyt. Og brug for at prøve at være noget andet end mit politiske hverv.«

Han skriver videre, at han ikke »går i protest« eller »smækker med døren«.

»Jeg stopper alene af den grund, at det er det rigtige for mig,« lyder det i opslaget, der bliver mødt med roser i kommentarsporet fra flere fremtrædende socialdemokrater.

Videre skriver Sand Kjær, at han »har en idé om«, hvad fremtiden byder på – han uddyber dog ikke, hvad det er.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra den afgående politiker.

Kasper Sand Kjær har siddet i Folketinget siden 2019. Han er valgt i København Omegns Storkreds og fik 2930 personlige stemmer ved sidste års valg.

Hans farvel til Folketinget åbner for Gunvor Wibroe, der er førstesuppleant til storkredsen og i dag rådmand i Frederiksberg kommune.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Wibroe.