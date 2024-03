Det er »decideret frastødende« og »usmageligt«, at Moderaternes folketingsmedlem Rasmus Lund-Nielsen spekulerer i, hvad Søren Pape Poulsen døde af.

Sådan lyder kritikken nu fra Magnus Barsøe, der er socialdemokratisk kandidat til Europa-Parlamentet.

Det var på det sociale medie X, at diskussionen mellem de to politikere først udspillede sig mandag.

I tråden på det sociale medie bliver der diskuteret, om det er passende at spekulere i, hvorvidt Søren Pape Poulsens hjerneblødning skyldes stress.

Magnus Barsøe er ret træt af diskussionen, der opstod i hans tråd. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Magnus Barsøe er ret træt af diskussionen, der opstod i hans tråd. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

»Der er ingen der siger, at de ved, hvorfor Pape fik en hjerneblødning. Jeg er ikke uddannet læge, men stresspsykolog. Men det er vidt almen viden, at der er en sammenhæng mellem forhøjet blodtryk og hjerneblødninger. Og en sammenhæng mellem stress og forhøjet blodtryk,« skrev Rasmus Lund-Nielsen på det sociale medie.

Men den kommentar synes socialdemokraten Magnus Barsøe er at gå langt over stregen.

»Jeg forstår slet ikke, hvordan man kan synke så lavt til at sidde og spekulere i en anden persons død 48 timer efter dødsfaldet. Det er decideret frastødende at insinuere, at pressen spiller en rolle. Jeg synes, det er usmageligt,« siger Barsøe til B.T..

Op til valgkampen i 2022 fik Søren Pape Poulsen, der netop var sprunget ud som statsministerkandidat, massiv opmærksomhed fra medierne.

Rasmus Lund-Nielsen mener ikke bestemt ikke, at der er tale om rygter. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Rasmus Lund-Nielsen mener ikke bestemt ikke, at der er tale om rygter. Foto: Søren Bidstrup

Især skabte en serie af artikler i Ekstra Bladet om Søren Pape Poulsens daværende mand opmærksomhed, og Søren Pape Poulsen annoncerede i september 2022, at de to skulle skilles.

Rasmus Lund-Nielsen skriver videre på X, at pressen gik uforholdsmæssigt hårdt til Pape Poulsen dengang.

»Dem, der har været inden for borgens mure i 10 minutter, ved, hvilken blodtørstig heksejagt pressen er på. For dem, der træder ved siden af eller er uheldige – For eksempel at have en kæreste, der lyver – kan det blive et helt umenneskeligt pres.«

Undervejs i diskussionen på X får Rasmus Lund-Nielsen påstået, at han har talt md en person, der har talt med Søren Pape Poulsens læger.

Tweetet, som kan ses nedenfor, er dog blevet slettet.

Screenshot af det nu slettede tweet. Vis mere Screenshot af det nu slettede tweet.

Magnus Barsøe mener, at Rasmus Lund-Nielsen dermed viderebringer udokumenterede påstande.

Men det afviser Rasmus Lund-Nielsen altså blankt.

»Pointen er stadig, at der er en relevant debat, som handler om, hvor hårdt medierne skal gå til politikerne. Det synes jeg er relevant. Jeg spreder på ingen måde rygter,« siger Rasmus Lund-Nielsen.

Udenrigsministeren og formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, reagerede også lørdag på den konservative formands pludselige død i et længere opslag på sociale medier:

»Mit hjerte blødte for Søren, da jeg – nu fra sidelinjen – iagttog den behandling, han senere blev udsat for i perioden op til det seneste folketingsvalg,« skrev Lars Løkke blandt andet.

»Jeg kan ikke befri mig for tanken om, at det er resultatet af et sammenstød mellem et FOR hårdt politisk miljø og en kærlig sjæl,« lød det.

Læs også Løkkes partifælle sletter opsigtsvækkende tweet om Pape: Skyder skylden på baby

Den kommentar vakte kritik på X, og det var derfor, Rasmus Lund-Nielsen gik ind i debatten, siger han.

»Jeg går ind i debatten fordi, at Magnus Barsøe angreb nogle udtalelser fra min formand, som jeg egentlig synes er meget, meget saglige. Det handler om, at man kan få den eftertanke, at Søren Pape var underlagt et meget stort pres igennem en række år, og det kan have en indflydelse på, at han meget tragisk gik bort.«

Søren Pape Poulsen skal bisættes fra Viborg Domkirke lørdag kl. 11.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen's særudgave om Søren Pape Poulsen.