Voldtægtssagen i Enhedslisten København tog endnu en drejning, da teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL) søndag forklarede, at voldtægten skete i hendes lejlighed. Hun trækker sig nu i en periode.

Udviklingen overrasker Lars Weiss (S), der også sidder i Teknik- og Miljøudvalget i København.

»Min første reaktion er sådan set forbløffelse. Det er en stor overraskelse for mig at høre, at Ninna nu trækker stikket i en periode,« siger Lars Weiss til B.T.

Sagen startede torsdag, da det kom frem, at et bestyrelsesmedlem i Enhedslistens københavnsafdeling var fratrådt sine poster i partiet, fordi han var involveret i en voldtægtssag.

Fredag blev manden, der er beskyttet af navneforbud, varetægtsfængslet i 18 dage.

Søndag skrev Ninna Hedeager Olsen, Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København, så på Facebook, at voldtægten var sket i hendes lejlighed.

Derfor trækker hun sig nu i en periode efter opfordring fra professionelle rådgivere.

I morgen, mandag, er der møde i Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus.

Ninna Hedeager Olsen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Ninna Hedeager Olsen. Foto: Søren Bidstrup

Her sidder Niels Bjerrum (S), der er næstformand i udvalget, for bordenden i stedet for Ninna Hedeager Olsen.

»Det er meget beklageligt i forhold til Ninna, og jeg tænker på hende. Jeg kan godt forstå, hun er chokeret, og jeg håber, hun kommer sig. Det er jo ikke rart, når sådan noget sker,« siger Niels Bjerrum:

»Men det er meget normalt, at hun lige skal sunde sig. Det kan jeg godt forstå. Så jeg overtager i morgen, og det har jeg også gjort flere gange før. Så må vi se, hvor lang tid der går, før Enhedslisten peger på en substitut til borgmesterrollen.«

Enhedslisten København har møde mandag. Allerede her kan de udpege en substitut for Ninna Hedeager Olsen.