Aarhus og København vil efter ny aftale lave såkaldte nulemissionszoner uden benzin- og dieselbiler.

Fremover får alle landets kommuner mulighed for at etablere afgrænsede områder, hvor der kun må køre fossilfrie køretøjer og dermed ikke diesel- og benzinbiler.

Det er resultatet af en ny aftale, et flertal i Folketinget har indgået, oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

I forvejen findes miljøzoner i flere kommuner, der stiller en række krav til biler og lastvogne, der kører på diesel. De eksistereri blandt andet Aalborg, Odense, Frederiksberg, Aarhus og København.

Men nu bliver det altså muligt med deciderede forbud.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) siger, at aftalen blandt andet skal mindske luftforureningen i byerne.

- Problemet er størst i byerne, og derfor skal kommunerne have mulighed for at sætte ind, så vi kan sikre renere luft lokalt, udtaler han i pressemeddelelsen.

Zonerne skal også få flere til at købe elbiler frem for biler, der kører på diesel eller benzin, lyder det i aftalen.

Der er planer om at lave forbudszoner - de såkaldte nulemissionszoner - i Aarhus og København. I København skal der være en nulemissionszone i Middelalderbyen, siger overborgmester Sophie Hæstorp (S) i pressemeddelelsen.

Ønsket om en nulemissionszone i Middelalderbyen har været en central del i forhandlingerne om den nye aftale på Christiansborg, men Line Barfod (EL), teknik- og miljøborgmester i København, ser i dag hellere, at en nulemissionszone blev lagt et andet sted.

Den aftale, der nu er indgået på Christiansborg, har ladet vente på sig i årevis. I dag er Middelalderbyen i gang med at blive fredet, og en stor del af parkeringspladserne er nu fjernet.

Det koster nemlig både penge og ressourcer at lave en nulemissionszone:

- Der bliver i forvejen langt færre, der kører ind, så det giver ikke meget mening at bruge Middelalderbyen længere, siger Barfod, der hellere ser mod andre dele af København.

Det er målet, at hele København skal være fossilfri i 2030.

I Aarhus skal det først senere besluttes, hvor zonerne skal etableres.

Lovforslaget, der skal effektuere aftalen, ventes fremsat i efteråret.

Kommunerne lov at vælge mellem, om zonerne skal omfatte persontrafik eller al trafik og dermed også eksempelvis varetransport.

/ritzau/