Et nyt lovforslag, der gør det ulovligt at indføre store mængder såkaldte puff bars, skal ramme kriminelle.

For at komme det ulovlige marked for såkaldte puff bars - e-cigaretter med søde smage eller højt nikotinindhold - til livs, bliver reglerne nu strammet.

Fra 1. juli bliver det både forbudt at besidde et større antal puff bars i Danmark samt at købe produktet, ligesom man ikke længere må føre større partier ind over den danske grænse.

Det har et bredt flertal i Folketinget vedtaget tirsdag. Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er i forvejen forbudt at sælge produktet her i landet.

Da lovforslaget har til hensigt at ramme kriminelle, må man fortsat indføre puff bars som rejsegods eller besidde produktet her i landet - så længe det er til eget forbrug, og at antallet ikke overstiger ti.

Man ønsker fra politisk side ikke at kriminalisere eksempelvis unge mennesker unødigt, argumenteres det.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) siger i meddelelsen, at produktet både er sundhedsskadeligt og afhængighedsskabende.

- Vi kan ikke leve med, at børn og unge uden problemer kan få fat i puff bars, der udover at være ulovlige at sælge i Danmark er sundhedsskadelige og afhængighedsskabende, lyder det.

- Derfor strammer vi nu for alvor grebet og gør det ulovligt både at indføre, købe og besidde puff bars.

Lovforslaget vil også give Sikkerhedsstyrelsen mulighed for at beslaglægge ulovlige tobaks- og nikotinprodukter, uden at politiet først involveres.

På samme tid vil man styrke alderskontrollen ved salg af disse produkter. Derfor må styrelsen i en forsøgsperiode på to år bruge unge mennesker til at føre kontrol med butikker.

Socialdemokratiet, Venstre, Danmarksdemokraterne, SF, Moderaterne, De Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet er en del af lovforslaget.

Liberal Alliance stemte nej.

