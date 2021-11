En uventet valggyser har ramt Nordjylland og Socialdemokratiet.

Fyrre års flertal ser nemlig ud til at kunne ryge ud af hænderne på Socialdemokraterne i Nordjylland.

Minksagen, sms-skandalen og sensommerens indgreb i sygeplejerske-strejken har slidt på Socialdemokratiets troværdighed. Det mener de - ikke så overraskende - hos Venstre i Nordjylland.

Men også hos de lokale socialdemokrater mener man, at de seneste måneders dårlige sager for Mette Frederiksen kommer til at spille en rolle for deres valg.

»Jeg tror, at vi måske får et lidt dårligere valg end vi gjorde sidste gang. Minksagen er der selvfølgelig, men jeg tror nu mere, det er sygeplejerskekonflikten og vores problemer heroppe med lægemangel, der kommer til at spille ind på at vi får et dårligere valg,« siger Peder Key Kristiansen Skagen, nummer to på Socialdemokratiets liste i Region Nordjylland.

Socialdemokratiet har haft magten i Nordjylland siden 1978 - først i det nordjyske amtsråd, senere i regionsrådet.

I går viste en måling i avisen Nordjyske, at flertallet af vælgerne, der havde taget stilling, vil af med formand siden 2007, Ulla Astman, og have en ny regionsrådsformand.

Lægemangel, psykiatrien og lange ventelister har været et stort tema under valgkampen til regionsrådet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) taler med pressen på et doorstep efter spørgetime med statsministeren i Folketingssalen på Christiansborg i København, tirsdag den 9. november 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) taler med pressen på et doorstep efter spørgetime med statsministeren i Folketingssalen på Christiansborg i København, tirsdag den 9. november 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Blandt andet er der lige nu over 19 ugers ventetid på statsstøttet psykologhjælp for unge mellem 18 og 24. Det er den længste ventetid noget sted i landet, og det har presset Ulla Astman.

Ifølge socialdemokraten Peder Key Kristiansen spiller minksagen og skandalen om Mette Frederiksens slettede sms'er også en rolle.

»Selvfølgelig har vi godt kunne mærke, at minksagen er noget, der bliver talt en del om, når vi har været på gaden og møde vælgerne, men det er nu ikke sådan, at det fylder det hele heroppe,« siger Peder Key Kristiansen.

Regeringens indgreb mod sygeplejerskestrejken i sensommeren og senest Mette Frederiksens bemærkning til sygeplejerskerne om at »yde en ekstra indsats igen« også skabt uro i det sundhedspolitiske landskab nordpå.

»Regionerne kommer i klemme i den konflikt, der er på Christiansborg. Det smitter jo også af på Ulla Astman. Og vi kan da godt mærke, at Venstre er begyndt at øjne, at de kan have en chance heroppe,« siger Peder Key Kristensen.

»Jeg har da en god maveforenmmelse,« lyder det fra Mads Duedahl, der er Venstres partiets spidskandidat.

»Vores sandsynlighed for at vinde det her valg er steget exponentielt efter sms-sagen. Nok fordi, den slags sager siger noget om et partis troværdighed,« siger Mads Duedahl.



Også Mads Duedahl peger på regeringens og Mette Frederiksens konflikt med sygeplejerskerene er noget af det, der ser ud til at kunne give Socialdemokraterne et dårligere valg i Nordjylland end de ellers ville have have haft.

»Mette Frederiksen har i hvert fald ikke gjort det lettere for Socialdemokraterne heroppe,« siger han.