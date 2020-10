Det vækker stor forargelse på Christiansborg, at personer med indvandrerbaggrund fra lande som Somalia, Pakistan og Tyrkiet udgør en fjerdedel af de coronasmittede i Danmark.

»Det er enormt nedslående. Igen ser vi, at ikke-vestlige indvandrere konstant optræder dårligt i statistikkerne: Både om arbejdsløshed, kriminalitet og nu også coronastatistikken,« siger den fungerende formand i Venstre, Inger Støjberg.

Dansk Folkeparti vil have sundhedsministeren på banen med nye forslag til løsninger på problemet.

»Det er et vanvittigt højt tal, og det tyder simpelthen på, at de her ikke-vestlige indvandrere ikke tager situationen alvorligt nok og ikke er i stand til at følge samfundets spilleregler,« siger gruppeformand Peter Skaarup.

Personer med ikke-vestlig baggrund udgør kun 9 procent af befolkningen, men de udgør altså 25,7 procent af alle smittede i Danmark, viser en ny rapport fra Statens Serum Institut.

Ifølge professor i virologi Allan Randrup Thomsen er det dog svært at sige, om smittetallet blandt personer med indvandrerbaggrund delvis skyldes en anden kultur.

»Vi har set, at folk med ikke-vestlig baggrund har haft svært ved at droppe deres traditioner til for eksempel bryllupper. Men omvendt har danske unge jo også svært ved at stoppe med at feste,« forklarer han.

Rapporten viser ifølge professoren, at trange boligforhold, og at mange med ikke-vestlig baggrund har job i pleje- og transportsektoren, kan have indflydelse på det høje smittetal.

»Men det gode ved rapporten er, at man kan se, at folk med ikke-vestlig baggrund i stort set lige så høj grad som etnisk danske lader sig teste for coronavirus.«

Inger Støjberg, når det høje smittetal delvis kan skyldes trange boligforhold samt job i pleje- og transportsektoren – så det er vel udefrakommende faktorer, der ikke nødvendigvis skyldes noget kulturelt?

»Jeg stiller mig meget tvivlende over for, at det er hele forklaringen på det. For vi har jo netop set bryllupper med kædedans, kæmpe begravelser og fællesbøn,« siger Inger Støjberg og tilføjer:

»Jeg vil inderligt håbe, at man, ligegyldigt om man er dansker eller indvandrer, overholder myndighedernes regler.«