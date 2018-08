»Hej, Andreas, hvor skal vi hen?«

Ældreminister Thyra Frank træder ud af ministerbilen ved BLOX på Langebro, og jeg er den første, hun ser.

»Aner det ikke. Nogen siger, vi skal ned i kælderen og tjekke ind.«

BLOX er det nye smarte sted i København, et palads af glas og stål med udsigt over kanalen. På hjemmesiden hedder det at »BLOX er meget mere end en bygning; det er en ny destination på havnefronten i København mellem Langebro og Den Sorte Diamant. Ud over Dansk Arkitektur Center danner bygningen også ramme om BLOXHUB – et tværfagligt inspirationsmiljø for bæredygtig byudvikling.«

Man afslører sig selv som lidt af en bonderøv, hvis man ikke kender stedet, og det rammer altså Thyra og mig. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal ned i kælderen for at komme op til tagterrassen. Men det er jo toparkitekter, der har designet det, så hvem siger, det skal være nemt.

Jeg har flere gange interviewet Thyra Frank, og sandheden er, at hun er utroligt sød, selv om hun har ligget i bund af alle popularitetsmålinger, der er lavet siden trekløver-regeringen tiltrådte. Jeg benytter lejligheden til at undskylde, at jeg på et tidspunkt skrev, at hun skulle fyres, hvilket ikke skete.

»Pyt med det. Det havde jeg helt glemt. Jeg så, at du likede et af mine opslag på Facebook. Det var jeg glad for,« siger hun.

Vi finder op på tagterrassen, hvor der er lagt op til et virkelig velordnet pressemøde. Faktisk er alle partierne meget venlige over for journalisterne for tiden, fordi alle ved, det er sidste sommergruppemøde inden valget, og sommergruppemøderne er udover landsmøder efterhånden det eneste, partierne har noglenlunde kontrol over.

LA har for det første en meget lækker kagebuffet, kolde sodavand og god kaffe. Og der er linet op til pressemøde både indendørs og udendørs, hvis der nu skulle komme regn.

Men det allersmarteste er, at det foregår i København. For sommergruppemødet blev faktisk afholdt i Juelsminde. Men pressechef Line Ernlund fandt på at flytte pressemødet til København, hvilket gør det meget nemmere for journalisterne af finde derhen.

Det har vist sig, at Christiansborg-journalisterne er begyndt at vælge sommergruppemøderne fra. De synes simpelthen ikke, det er umagen værd at tage til Fyn og Jylland for at dække noget, der bliver sendt live på TV2 News. Da LA sidste år holdt pressemøde i Silkeborg, var det kun DR, TV2 og Ritzau, der dukkede op.

Men nu kom alle medierne. Rådet er hermed givet videre til andre partier. BLOX er et fint sted. Man kan gå derhen, og kagen og kaffen er virkelig lækker.