Ét øjeblik på valgaftenen i efteråret gjorde udslaget for ham.

Og nu har Peter Sterup, tidligere folketingsmedlem og generalsekretær for De Konservative, meldt sig ud af partiet.

Det skriver Berlingske.

Serup forklarer til avisen, at han efter 58 år som medlem fik nok, da han i tv så Søren Pape Poulsen ankomme til partiets valgfest i børsbygningen i København foran partimedlemmer og hujende ungdomspolitikere.

Konservative fik et dårligt valgresultat efter en katastrofal valgkamp, men det lod Pape ikke til at have opdaget, mener Peter Serup.

»Det pinligste var, da han efter den historiske maveplasker kom over til de der skrigende Pape-power-individer, som han havde fået samlet,« siger Peter Sterup.

Partiet gik fra 6,6 procent af stemmerne ved 2019-valget til 5,5 procent af stemmerne ved valget den 1. november 2022.

I de seneste meningsmålinger ligger partiet lige omkring valgresultatet eller under.

Serup mener, at den konservative formand, Søren Pape Poulsen, bør trække sig fra posten.

»I et politisk parti sker det jo mange gange, at man ikke er enig med sit parti. Men når man næsten hele tiden er uenig, må man jo overveje, om det ikke er tid til at sige stop, siger Sterup til Berlingske.

Sterup spillede han en nøglerolle under Konservatives storhedstid, hvor han i perioden 1992 til 1998 efter opfordring fra partiets ikon og statsminister Poul Schlüter blev generalsekretær i partiet.

Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, siger til Berlingske at man i partiet er ærgerlig over at Peter Sterup har valgt at melde sig ud af.

