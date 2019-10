Først en bid småkage. Så en tår the. Og så endnu en bid småkage.

Beskrivelsen kunne meget vel lede tankerne hen på et engelsk theselskab, men det er slet ikke tilfældet.

Nej, det var nemlig ingen mindre end Margrethe Vestager, der sad og ‘snackede’ midt i den nok vigtigste høring i sin politiske karriere, da hun tirsdag eftermiddag skulle forsøge at blive godkendt som 'ledende næstformand for EU'.

Flere kommissærer var ellers blevet fældet i høringerne den seneste uge, så snakken gik tirsdag morgen: Kunne der komme et angreb på Vestager? Et uventet et af slagsen måske?

Men ak. Der var aldrig fare på færde for danskeren, som svarede stilsikkert på de 25 spørgsmål, hun fik serveret fra EU-politikerne i salen i Bruxelles.

Kun én gang kom pulsen lidt op, og som det har været tilfældet de seneste år, så var det brexit, der skulle puste til den dramatiske flamme.

For da britiske John Tennant fra Brexit Party midt i høringen fik ordet, begyndte folk pludselig at kigge op.

»Gudskelov for, at vi forlader dette politiske projekt. Det er uacceptabelt,« sagde briten blandt andet, og det var tydeligt at se, hvordan utallige medlemmer i salen kiggede på hinanden og rystede på hovedet.

Og så fik Margrethe Vestager ordet. Hun tog sig en tænkepause på et par få sekunder, før hun køligt sagde:

»Jeg deler ikke dine holdninger, men jeg værdsætter dine gode ønsker. Held og lykke.«

Kommentaren blev leveret med et blink i øjet, og der var ingen tvivl om, at de mange hundrede EU-medlemmer i salen var tilhængere af den opsang.

I hvert fald lød der først en mindre latter, før der blev kvitteret med en lang klapsalve.

Herefter var det igen en dans på roser for Vestager, der uden besvær kunne svare på de mange spørgsmål, alt imens hun drak lidt the og spiste lidt flere småkager.

Hurtigt var de 25 spørgsmål overstået, og så kunne danskeren ellers vente på, at de syv politiske grupper foretog en vurdering.

Men som tidligere nævnt: Der var aldrig fare på færde.

Efter høringen traskede Vestager ned mod et presserum i sine nærmest ikoniske sneakers, og her fik hun fra en medarbejder at vide, at nu var hun altså har fået en foreløbig godkendelse.

»Er jeg godkendt? Nå, det var dejligt,« sagde hun og drak en tår af et glas vand.

Men kort forinden havde hun også fortalt B.T.'s politiske reporter, at der i hvert fald også skal indtages ét glas væske, som ikke er vand.

»Hvis du spørger, hvordan jeg har det, så kan jeg sige, at jeg er træt, og at jeg fortjener et glas rødvin,« sagde hun med et stort smil.

Og mon ikke smilet er en tand større onsdag morgen, når Vestager slår øjnene op i den belgiske hovedstad og tænker på den nye titel, hun står til at kunne få.

'Ledende næstformand' kan danskeren kalde sig, hvis hun bliver endeligt godkendt den 23. oktober - når hele EU-Parlamentet skal stemme om den samlede EU-Kommission - og hun bliver altså sammen med én formand og to andre næstformand en del af den absolut øverste ledelse af EU.

Og hvem ved - måske næste skridt er den øverste post for Vestager?

I hvert fald er hun en af de eneste politikere i EU, der kan sætte sig til at spise småkager, mens hun bliver hørt til en af de øverste stillinger i unionen.

Bravo.