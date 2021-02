Hvis du er typen, der godt kan lide at kombinere din strandtur med en smøg, så skal du måske droppe de aarhusianske strande.

To partier i Aarhus Byråd vil nemlig gøre det forbudt at ryge på byens strande.

Det er SF og Radikale, der er gået sammen om forslaget, som skal behandles i byrådet onsdag.

Helt konkret går det ud på at gøre gøre strandene røgfrie ved at forbyde rygning alle andre steder end i særlige ryge-zoner.

Synes du også, røgfri strande er en god idé?

SF og Radikale begrunder forslaget med, at antallet af rygere er steget siden 2016.

'Røgfri strande er endnu et tiltag for at forebygge, at unge begynder at ryge. Derfor skal røgfri strande ses som et skridt imod en røgfri fremtid i Aarhus kommune. Når corona-restriktionerne på sigt fjernes og vejret bliver mere sommerligt, skal de aarhusianske familier kunne tage på stranden og nyde solen uden at opleve generende røg', lyder det blandt andet i forslaget.

Derudover mener partierne, at skodfrie strande vil give ekstra point på miljøkontoen. De gule efterladenskaber ligger nemlig i stor stil på de danske strande, og det er skidt for miljøet, fordi de består af svært nedbrydeligt plastik.

Forbuddet har vundet indpas andre steder i landet. I 2019 fik den nordjællandske by, Tisvilde, Danmarks første røgfrie strand.