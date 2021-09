Det er berygtede fanger som Peter Madsen og Peter Lundin, som justitsminister Nick Hækkerup har fremhævet som skrækeksempler.

Men Hækkerups nye forslag om at stoppe livstids- og forvaringsdømtes datingliv vil i praksis gå ud over langt flere.

For der er i alt 35 livstidsdømte personer, der lige nu afsoner i de danske fængsler. Det oplyser Justitsministeriet i et svar til B.T.

Derudover er der 79 forvaringsdømte, men det vil kræve en individuel vurdering af deres domme, før det kan siges, hvor mange af dem der vil være omfattet af Hækkerups lovforslag.

Som B.T. skrev tirsdag, vil regeringen fratage fangers mulighed for at indgå i nye relationer de første ti år af afsoningstiden.

»Vi har haft eksempler med nogle af de promoverede livstidsdømte som Peter Madsen og Peter Lundin, der har fået kæresterelationer, mens de har siddet i fængsel,« lød det fra Nick Hækkerup.

Men der er ikke opbakning fra i hvert fald to af støttepartierne i rød blok.

Både SF og Enhedslisten skyder nu justitsminister Nick Hækkerups forslag om at forringe livstidsdømtes vilkår ned.

Sådan vil regeringen stramme reglerne Her er regeringen seks forslag til nye regler for livstidsdømte fanger som Peter Madsen og Peter Lundin: 1) Begrænsning af mulighed for at afsone i åbent fængsel. Livstidsdømte skal som minimum afsone deres straf i et lukket fængsel i ti år. 2) Begrænsning af mulighed for udgang Livstidsdømte ikke skal kunne komme på udgang, før ti år af straffetiden er udstået. Det er næste dobbelt så lang tid som nu.

Dog vil de kunne tage til eksempelvis begravelser. 3) Begrænsning af kontakt med omverdenen Livstidsdømte må kun have kontakt igennem besøg, brevveksling og telefoni til nærtstående og personer, som den pågældende havde kontakt med før fængslingen. 4) Begrænsning af muligheden for at komme med offentlige tilkendegivelser om forbrydelsen. Livstidsdømte skal indhente tilladelse, inden de selv kan fremsætte offentlige tilkendegivelser eller i øvrigt offentliggøre materiale, eksempelvis podcasts eller skrive på sociale medier, om den eller de forbrydelser, som de er dømt for. 5) Disciplinærstraf Fængslede, der forbryder sig mod reglerne om at indgå nye relationer eller reglerne om offentlige tilkendegivelser om deres forbrydelser, skal kunne straffes disciplinært. 6) Bødestraf Fængslede kan idømmes bødestraf for at bryde de nævnte regler.

Ligeledes lægges der op til, at medvirkende uden for fængslet kan straffes med bøde efter bestemmelsen. Kilde: Justitsministeriet.

SFs retsordfører, Karina Lorentzen, kalder forslaget unfair.

Hun mener, at det ikke skal gå ud over andre livstidsdømte end Peter Madsen, der som bekendt dræbte journalisten Kim Wall i sin ubåd, og seriemorderen Peter Lundin, som har datet kvinder og er blevet gift, selvom de sidder bag tremmer.

»Jeg synes, vi skal nøjes med at gribe ind over for dem, der skaber problemerne. Lundin og Madsen er i en liga for sig, og det er krænkende, at de kan date løs,« siger Karina Lorentzen og tilføjer:

»Reglerne bør ikke gælde for de livstidsdømte, som har en normal og stille og rolig afsoning. Det er unfair, at to skal sætte standarden for de andre.«

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, bakker heller ikke op om forslaget.

Peter Madsens hustru, Jenny Curpen. Vis mere Peter Madsens hustru, Jenny Curpen.

»Jeg er meget skeptisk,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kan godt forstå, der er et beskyttelseshensyn over for kvinderne, men jeg har svært ved at se, hvordan det her ikke krænker de indsattes rettigheder. Kontakt med omverdenen er vigtigt for resocialisering. Nu skal vi jo lige se forslaget, men jeg tror ikke, det er noget, vi kan støtte.«

Den livstidsdømte Peter Madsens hustru, Jenny Curpen, har også reageret.

»Jeg vil kæmpe for retten til at gifte sig. Fangen er stadig en borger, som har ægteskabelige rettigheder som alle andre borgere,« siger russiske Jenny Curpen i et interview med B.T.

Både Venstre og De Konservative har ellers meldt ud, at begge partier bakker op om forslaget fra S-regeringen.