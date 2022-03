18 milliarder om året på soldater, kampvogne og cyberforsvar.

Mette Frederiksen og fire øvrige partiledere har med et knips spenderet et kæmpe milliardbeløb på Forsvaret, efter en krigsgal Putin har lagt et nyt jerntæppe ned over Europa.

Men den nødvendige milliardindsprøjtning kommer med en stor pris, der vil kunne mærkes for de sygeplejersker, pædagoger og ældre, der råber på et bedre forhold på landets sygehuse, børnehaver og plejecentre.

Kassen er nemlig tom. Ja, faktisk er det nødvendigt at køre med gedigne underskud i statskassen for at hæve forsvarsbudgettet til to procent af BNP. De fem partier bag den historiske forsvarsaftale søndag aften har været tvunget til at ændre budgetloven, så Danmark må køre med større underskud, end det er tilladt i dag.

»Men selv med den ændring af budgetloven, så fører vi en relativ stram finanspolitik. Og der vil også være behov for svære prioriteringer de kommende år,« sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Med andre ord er tiden med velfærdsløfter til højre og venstre slut. Skal der deles velfærdsgaver ud på fremtidige finanslove, så er der kun to veje: Skattestigninger eller reformer, der gør ondt på visse samfundsgrupper.

Alligevel ved Mette Frederiksen godt, at SF og Enhedslisten ikke stopper det massive pres for velfærdsmilliarder. Og hendes eget løfte om en velfærdslov, der sikrer en tocifret milliardindsprøjtning til velfærden, kan også blive en kattepine for statsministeren.

Derudover venter der en kæmperegning på den grønne omstilling, hvis Danmark også skal rive sig fri af Putins gas og olie.

Går væksten i Danmark bare en smule i stå, kan Mette Frederiksen blive tvunget til at løbe fra sine svulstige valgløfter om 'mere velfærd'.

Alligevel er milliardindsprøjtningen i dansk forsvar ikke noget dødsstød til Mette Frederiksens politiske projekt.

For det første har S-regeringen allerede gennemført en pæn del af dens politik, og for det andet står både Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) side om side med Mette Frederiksen i den nye forsvarsaftale.

På den måde er de største angrebsflanker fra V og K lukket ned. Den største fare for Mette Frederiksen bliver derimod hendes røde venner i SF og Enhedslisten, som næppe vil holde sig tilbage med krav om skatte- og afgiftsstigninger for få råd til mere velfærd.

Mette Frederiksen har ganske vist ikke nogen indgroet angst for skattestigninger, men går hun ned af dén vej, åbner hun for et bombardement fra de borgerlige, der pludselig får en vindersag, der kan trække stemmer over midten.

Derfor er Mette Frederiksens mission klokkeklar: Forklar vælgerne, at festen er slut. Ikke flere gaver, for nu skal hver en krone vendes.