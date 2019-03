Det er slut med flirten mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl.

Når de sidste sommer var i offentlige debatter, stod den på venlige smil og kokette blikke.

Fredag stod den snarere på afvisninger og kritik, da de to mødtes til debat i Hangar O i Billund lufthavn, hvor Landdistrikternes fællesråd holdt generalforsamling.

Man kan tydeligt mærke på formændene for Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, at valget står lige for døren, og at de har valgt side.

»Danmark er blevet mere centraliseret de senere år. Også på sundhedsområdet. Det optager mange mennesker, og det bekymrer mig. Det er uforståeligt, hvorfor Kristian Thulesen Dahl peger på Lars Løkke, for det er jo Løkkes regering, der vil spare på uddannelse,« siger Mette Frederiksen.

Kristian Thulesen Dahl strammer også tonen:

»Jeg synes, Mette Frederiksen vælger den lidt for letkøbte valgkamp-retorik. Hun taler meget i følelser og stiller folk ting i udsigt. Jeg er nervøs for, om hun har tænkt det igennem,« siger han.

»F.eks omkring udligning mellem kommunerne, Jeg vil gerne have en udligningsreform, hvor de rige kommuner betaler mere til de fattige. Og socialdemokraterne snakker om det før hvert valg. Men når de så får magten, sker der alligevel ingenting.«

Måske er hun skuffet over, at du peger så entydigt på Lars Løkke?

»Selvfølgelig er hun det. Men det bliver ikke anderledes,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Den radikale leder Morten Østergaard var også med i debatten og havde stillet sig imellem Thulesen og Frederiksen. Det forhindrede også, at de kunne komme tæt på hinanden fysisk, men uanset hvad var stemningen langt fra så varm som f.eks. på Folkemødet sidste sommer og ved mange andre lejligheder, hvor Thulesen og Frederiksen har lavet aftaler bag om ryggen på Lars Løkke. Det er helt slut nu, hvor Thulesen medvirker til store reformer med Lars Løkke, som Mette Frederiksen er imod og vil lave om, hvis hun får magten efter næste valg - f.eks. sundhedsreformen og infrastrukturplanen.

Og at hun får magten efter næste valg virker mere og mere sandsynligt for hver dag, der går.

Samtidig med debatten publicerede Jyllanss-Posten hvad de kaldte »En mareridts-måling« for Løkke og Thulesen Dahl.

Hvis der var valg i morgen, ville blå blok kun få 42,9 pct. af stemmerne, mens oppositionspartierne tilsammen ville høste 55,1 pct., viser Norstat-målingen, som er foretaget for Jyllands-Posten og Altinget.

Dermed vil Mette Frederiksen kunne blive statsminister selv uden støtte fra Alternativet, der agter at pege på Uffe Elbæk.

Mette Frederiksen virkede fredag også mere veloplagt, mens man godt kan mærke på Lars Løkke, at de dårlige meningsmålinger tager på humøret. Kristian Thulesen Dahl er nærmest kronisk i godt humør, men alligevel fornemmer man, at de dårlige meningsmålinger er en udfordring, DF ikke er vant til at tackle.