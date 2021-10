Det er en tradition, at De Konservatives Mette Abildgaard forud for åbningsdebatten i Folketinget laver nogle lækre slikposer til sine partifæller.

Og så er det efterhånden også en tradition, at der fra en af hendes navnesøstre kommer et sæt meget misundelige øjne:

Nemlig Mette Frederiksen.

Statsministeren kigger altid misundeligt på slikposerne, så er derfor fik Mette Abildgaard en fiks idé, da hun sent onsdag aften var i gang med at samle de sukkerholdige poser.

»Jeg havde lidt slik til overs, og så tænkte jeg: Jeg laver da en til statsministeren. På alle slikposerne er der dog en lille seddel med en sød eller kæk bemærkning, så jeg måtte lige i tænkeboks,« fortæller Mette Abildgaard.

Hun endte med at skrive to sedler til statsministeren.

På den ene skrev den konservative politiker, at »det godt nok ikke var makrel med agurk, men at hun håbede, det ville være okay«.

En – syntes Mette Abildgaard i hvert fald – sjov bemærkning efter debatten om statsministerens brug af de sociale medier, men onsdag var det åbenbart blevet så sent, at hun havde stavet 'makrel' forkert.

Derfor blev hun nødt til at vælge den anden seddel, og den vender vi tilbage til.

I stedet skruer vi tiden frem til i morges, da statsministeren kommer forbi Mette Abildgaard i Folketingssalen.

»Ej, hvor ser den slikpose lækker ud,« lød det fra socialdemokraten.

Og heldigvis kunne den konservative folketingspolitiker fortælle, at posen rent faktisk var lavet til hende.

Statsministeren tog den med sig og gik hurtigt ombord i de søde sager, men før nåede hun at tage et billede, der røg op på Facebook.

Med billedet var der et tak fra Mette Frederiksen, og så kunne man se den lille post-it-seddel på slikposen, der lyder som følger:

»Okay så. Jeg har også lavet til dig i år – men kan vi så ikke godt sænke topskattegrænsen. Bare lidt.«

Og det er nu, at den vakse læser vil bemærke, at der er noget galt.

Hvis du sænker topskattegrænsen, kommer flere til at få den hårde beskatning, og man skal ikke være politisk nørd for at vide, at det bestemt ikke er De Konservatives ønske.

»Jeg blev pludselig tagget af en socialdemokrat, der spurgte, om vi har ændret politik, og så kunne jeg se fejlen. Det er så idiotisk altså,« siger Mette Abildgaard grinende om fejlen, som flere andre griner af i statsministerens kommentarspor.

I stedet var det meningen, at den konservative politiker skulle have opfordret statsministeren til at 'hæve topskattegrænsen', men den fejl havde hun altså ikke opdaget i farten.

Og noget tyder på, at Mette Frederiksen heller ikke havde.

»Jeg er ikke sikker på, at hun har fanget fejlen, men det er jo bare sjovt. Det havde dog være bedre med makrelsedlen, selvom der var en stavefejl,« siger Mette Abildgaard.