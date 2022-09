Lyt til artiklen

»Han serverer jo et straffespark for Mette Frederiksen.«

Så simpel er dommen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, efter Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen i går i Politiken gik til angreb på medstatsministerkandidat Søren Pape.

Helt konkret var det den konservative plan om at skære 17,8 milliarder kroner i det offentlige forbrug, der fik hårde ord med på vejen fra blokfællen. For hvor skal der skæres?

»Det tænker jeg, at der er mange danskere, der er bekymrede om, og den bekymring risikerer jo at manifestere sig i, at de så stemmer rødt ved et folketingsvalg. Det ville være meget, meget skidt for danskerne og for Danmark,« sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T.

Og de hårde ord forstår Joachim B. Olsen slet ikke.

»Jeg synes, det er dumt af Ellemann at så tvivl om Papes plan på denne måde. Det er dumt, fordi det sidste, der er brug for med to kandidater i samme blok, det er, at de går i kødet på hinanden,« siger han.

»Han virker nærmest desperat og må føle sig presset af meningsmålinger, der gør De Konservative større end Venstre. Han har i hvert fald ikke rigtig angrebet ham før.«

Han forstår dog godt, hvad Ellemann prøver på. Det handler om, at Venstre vil positionere sig i forhold til De Konservative.»

I dansk politik handler det om at appellere til forskellige vælgere for partierne inde for blokkene, så man samlet kan få flertal. Men måden han gør det på – med at angribe – forstår jeg ikke.«

»Det er jo helt naturligt, at han bliver spurgt ind til De Konservatives politik, men han burde jo bare have sagt: 'Det er ikke vores politik. Vores politik er …'. Der er bagage fra sidste valgperiode, hvor det hele for blå blok gik op i skænderier. Det er jo en af grundene til, at Mette Frederiksen overhovedet fik magten,« siger Joachim B. Olsen.

Han mener dog, at der sagtens kan være en pointe i, at Papes spareplan vil skræmme potentielle vælger væk.

»Men han skal ikke fodre de her bekymringer så direkte.«

Og på søndag skal de tre statsministerkandidater, Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen, så duellere på direkte tv – også selvom valgkampen ikke officielt er skudt i gang.

»Men den er jo i fuld gang. Ikke officielt endnu, men jeg tror, at Mette Frederiksen udskriver valget i sidste uge af september.«

Og netop med en forekommende tv-duel er Ellemanns udmelding dum, for »det gør det for nemt for Mette Frederiksen at sætte kiler ind mellem De Konservative og Venstre«.

»Det er dumt, Ellemann.«