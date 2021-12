»De skal kraftedeme ikke brænde bøger eller koraner eller bibler af, mens jeg er i nærheden,« lyder det fra journalisten bag et vildt optrin i dag foran Rigsretten, kort tid efter Inger Støjberg blev dømt.

»Altså, jeg har fået en flænge i kinden og fået revet hul i min silkeskjorte. Og så skal jeg vist også lige have talt med én af mine advokater,« lyder det fra Knud Meldgaard.



B.T. taler med ham en lille times tid efter det noget usædvanlige optrin foran Eigtved Pakhus, mens han sidder og skyller optrinet ned med en øl på Palæbar i det indre København.

»De er nogle skiderikker af rang, de typer dér, der brænder Koranen af. De kender mig jo fra statsministerens pressemøder, og så står de ellers der og råber, at vi journalister er nogle idioter og landsforræddere og ting i den dur,« lyder det fra Knud Meldgaard om starten på optrinet.

Kort efter dommen over Inger Støjberg var afsagt, gav Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard et interview foran Rigsretten. Knud Meldgaard står få meter derfra.

»Så ser jeg, at de her typer står nede bag ved afspærringen og brænder en koran af. Så det siger jeg så til politifolkene, men de gør jo af mange gode grunde ikke noget. Så jeg bryder altså igennem den der politiafspærring og løber ned til dem,« forklarer Meldgaard.

Knud Meldgaard er under coronaepidemien blevet fast inventar på statsministerens pressemøder, hvor han er kendt for sine ofte lange spørgsmål.

»De skal kraftedeme ikke brænde bøger eller koraner eller bibler af, mens jeg er i nærheden. Det gider jeg ikke se på. Så jeg går derover og forsøger at få det til at stoppe,« siger han og fortsætter:

»Det er mig, der bryder loven. Det er mig, der gør noget forkert. Og det vil jeg skrupskide på.«

Knud Meldgaard er, så vidt han selv ved, indtil videre ikke blevet anholdt af politiet, forklarer han.

»Politiet siger, at jeg også kan anmelde dem for vold, for de går jo også på mig, kan man sige. Det skal jeg nok også lige have vendt med min advokat lidt senere i dag.«



Knud Meldgaard mener heller ikke selv, at han på nogen måde har opført sig forkert som journalist eller risikerer at skade andre journalisters omdømme ved sin opførsel i dag.

»Næ. Det er også derfor, jeg ikke er særlig populær på statsministerens pressemøder. Jeg agerer bare på anden måde. Jeg har været med siden 1960erne, og jeg tager absolut stilling i modsætning til de dødssyge redaktører, der sidder på Politiken og sådan nogle steder.«