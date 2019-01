Det resulterede i et regulært skænderi på Venstres gruppemøde tirsdag, da politikerne diskuterede den kommende sundhedsreform og afvikling af regionsrådene, erfarer B.T.

Forsvarsminister og mangeårig chefstrateg Claus Hjort Frederiksen rejste sig ifølge flere kilder i folketingsgruppen op og advarede:

»Historien vil dømme os hårdt, hvis dette ikke bliver gennemført.«

Det ville den tidligere gruppeformand Søren Gade ikke finde sig i.

Han svarede studst, at man ikke skulle tale på den måde om hans bekymrede bagland, og han undlod ikke at understrege, at han fik knap 29.000 stemmer i Nordjylland ved sidste valg. Han var faktisk den, der fik femteflest personlige stemmer af alle i samtlige partier, og i Venstre blev han kun overgået af Lars Løkke, der blev nummer 4.

Der er ifølge kilder i Venstre også lagt op til slagsmål på hovedbestyrelsesmødet i Venstre i København fredag, hvor der ventes at komme hård kritik af planerne for sundhedsreformen, formentlig anført af regionsrådsformand Stephanie Lose, der også sidder i hovedbestyrelsen.

B.T. har talt med nogle hovedbestyrelsesmedlemmer, som ikke har nogen offentlig mening om sagen i øjeblikket, fordi de »ikke ved, hvad udspillet går ud på«, som de siger.

Lars Løkke har selv annonceret, at der skal komme en sundhedsreform de kommende måneder inden folketingsvalget. Og han har løftet sløret for, at der skal oprettes 21 nye sundhedsfællesskaber, der skal bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge.

»Alt for mange svagelige ældre bliver indlagt igen og igen. Og alt for mange bliver udskrevet til ingenting. Fordi den ene hånd ikke altid ved, hvad den anden gør. I det nye år vil jeg fremlægge mit bud på forsvarlige forbedringer. Hvor vi for alvor sætter patienten før systemet,« sagde Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale til befolkningen.

Ifølge B.T.'s oplysninger har Lars Løkke og DF-formand Kristian Thulesen Dahl diskuteret sagen under fire øjne og er blevet enige om at nedlægge regionsrådene, hvilket de to regeringspartier Konservative og Liberal Alliance også ønsker.

Men i Venstres folketingsgruppe har man ikke set noget forslag, og angiveligt har regeringstoppen heller ikke konsulteret Stephanie Lohse, der er en populær regionsformand i Sydjylland og formand for Danske Regioner.

Regionsrådsformand Stephanie Lose ventes at kritisere Løkkes planer på Venstres hovedbestyrelsesmøde på fredag Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Regionsrådsformand Stephanie Lose ventes at kritisere Løkkes planer på Venstres hovedbestyrelsesmøde på fredag Foto: Liselotte Sabroe

B.T.'s kilder vurderer også, at sagen vil medføre et voldsomt slagsmål mellem to topfigurer i Venstre, nemlig sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der er opstillet i Sønderjylland, og Stephanie Lose.

»Der ville jeg ikke sætte mine penge på Ellen,« siger et medlem af folketingsgruppen, der ønsker at være anonymt.

Nogle medlemmer af folketingsgruppen er irriterede over, at der angiveligt allerede er en slags rammeaftale mellem Lars Løkke og Kristian Thulesen Dahl, som hæmmer ideudviklingen i Venstre.

Søren Gade, der tidligere var magtfuld gruppeformand og nu opstiller til Europa-Parlamentet, har offentligt advaret mod Løkkes planer i Avisen Danmark.

»Der er sikkert nogle, der mener, at det kan gøres bedre med embedsmænd eller udpegede bestyrelser. Jeg har bare en anden holdning til folkestyret. Vælgerne skal kunne holde de politikere, der styrer sundhedsvæsenet, ansvarlige,« sagde Søren Gade før jul.

»Jeg er helt sikker på, at vi kan spare nogle penge, hvis vi overlader sundhedsvæsenet til regneark og djøf'ere på Slotsholmen, men udfordringen er, at de ikke bor i de områder, de skal træffe beslutninger om. Der er altså politikere i Nord-, Midt- og Sønderjylland og på Fyn, som har et indtryk af, hvordan borgerne føler sig dækket ind,« sagde Søren Gade til Avisen Danmark.

Også boligordfører Carsten Kissmeyer, der er en central person i Venstre, advarede i samme artikel:

»Tendensen til centralisering stiger, jo tættere vi kommer på Finansministeriet, hvor man er meget fokuseret på kortsigtede økonomiske gevinster. Men det gik i den rigtige retning med udflytningen af statslige arbejdspladser. Jeg er nervøs for, at sundhedsreformen vil rulle den indsats tilbage,« sagde han til Avisen Danmark 16. december.