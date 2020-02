Rasmus Nordqvist er fortid som politisk ordfører for Alternativet, efter at han i weekenden tabte kampvalg.

- Der er ingen frustrationer, siger Rasmus Nordqvist, som heller ikke har problemer med at samarbejde med Alternativets nye politiske leder, Josephine Fock, efter at han mandag har trukket sig som partiets politiske ordfører.

Nordqvist har ifølge ham selv taget den naturlige konsekvens af weekendens kampvalg om at blive Alternativets nye leder efter Uffe Elbæk. Her stillede Nordqvist selv op, men blev altså ikke valgt af medlemmerne.

- Det er naturligt, at jeg trækker mig som politisk ordfører, som er en ekstremt fremtrædende plads, efter at jeg selv stillede op til at være politisk leder, siger Nordqvist.

Den nu tidligere politiske ordfører har fortsat planer om at være folketingskandidat ved det næste valg, understreger han.

Fock er tidligere medlem af Folketinget, men er det ikke i øjeblikket. Hun overtog lørdag posten som ny politisk leder efter Elbæk.

Fock har givet udtryk for, at hun forstår Nordqvists beslutning. Det samme giver Elbæk udtryk for. Trioen har været med til at stifte partiet.

- Jeg er selvfølgelig hamrende subjektiv her, men du har været en helt afgørende offentlig stemme for partiet.

- Ingen når dig til sokkeholderne, når det gælder at kommunikere partiets politik. Punktum, skriver Elbæk til Nordqvist på Twitter.

Alternativet har fem folketingsmedlemmer. Foruden Elbæk og Nordqvist er det Torsten Gejl, Sikandar Siddique og Susanne Zimmer.

Tirsdag mødes folketingsgruppen med Fock, og det er forventet, at en ny politisk ordfører bliver fundet hurtigt.

Og mens Elbæk altså mener, at ingen når Nordqvist til sokkeholderne, når Alternativets politik skal forklares, så er det altså en anden end Nordqvist, der skal viderebringe Focks nye kurs for partiet fremover.

- Vi skal alle sammen lægge en linje sammen. Det er sådan, Alternativet fungerer og altid har fungeret, siger Nordqvist.

- Der er ikke nogen, som siger gå til højre og gå til venstre. Vi finder ud af, hvordan det samarbejde skal køre. Det er en ny opgave, vi har fået af medlemmerne i lørdags, og det skal vi løse bedst muligt.

- Men jeg synes, at det er naturligt, at der kommer en anden politisk ordfører, som skal køre det her sammen med Josephine, siger Nordqvist.

Hverken Elbæk, Siddique eller Zimmer har svaret på Ritzaus spørgsmål om, hvorvidt de er i spil som ny politisk ordfører. Gejl er endnu ikke vendt tilbage.

