For nylig skyllede en større ramponeret metalgenstand op på en strand i Australien. Først anede ingen, hvad der var tale om for en genstand, men nu er der et kvalificeret svar. Det skriver The Guardian.

Det australske rumagentur Australian Space Agency forklarer, at der efter alt at dømme er tale om et større stykke rumaffald.

Det menes også, at den cirka 2,5 meter høje metalgenstand stammer fra Indien før den altså dumpede ned fra rummet.

Den har været en del af et fartøj, som anvendes til at fyre satellitter ud i rummet med og som så herefter bliver til rumskrald, når deres rolle er udspillet.

We have concluded the object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia is most likely debris from an expended third-stage of a Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).



The PSLV is a medium-lift launch vehicle operated by @isro.



[More in comments] pic.twitter.com/ivF9Je1Qqy — Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 31, 2023

Den australske premierminister har udtalt, at vragdelen kan ende på et australsk museum, som allerede rummer andre sager fra rummet.

I 1979 styrtede vraget af den amerikanske rumstation Skylab nemlig også ned i Australien. Den del befinder sig nu også på museum.

Skylab var USAs første rumstation, som NASA stod for at sende ud i rummet.

Indien har endnu ikke meldt ud, om det er deres vragdel eller ej.