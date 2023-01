Lyt til artiklen

Onsdag måtte Mette Frederiksen lægge et af Socialdemokratiets helt store prestigeprojekter i graven.

For planen om et modtagecenter for asylansøgere i Rwanda er sat på pause på »ubestemt tid,« lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S).

I stedet vil man afsøge en løsning med flere lande, forklarer ministeren over for Altinget.

Det får nu flere blå partier til at melde sig på banen med en kras kritik af Socialdemokratiet.

For undervejs i valgkampen har partiet ikke været til at rokke, når diskussionen faldt på et modtagecenter i Rwanda. Derfor får den nye udmelding De Konservative til at kalde Socialdemokratiets løfter om en stram udlændingepolitik for 'spin'.

»Det har været rent spin, og det er jeg faktisk forarget over,« siger partiets udlændingeordfører, Brigitte Klintskov Jerkel (K) til Altinget.

En holdning, som Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard tilslutter sig. Hun forklarer til Berlingske, at hun er decideret 'vred' over Socialdemokratiets beslutning.

»Det har været bluff fra første færd. Vi er blevet holdt hen i årevis. De lancerede det i 2018, og nu det her. Det er jo helt sindssygt. Det er bluff, og de har holdt os for nar, og det er helt uacceptabelt,« siger Pia Kjærsgaard til mediet.

Også partier som Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige har været ude at kritisere Socialdemokratiet for at besøge Rwanda og underskrive en fælles erklæring så sent som i september.

Kaare Dybvad Bek afviser dog kritikken blankt og understreger, at planerne blot er sat på pause.

»Vi står ved, at den eneste måde, vi for alvor kan løse de store problemer, der er med asyltilstrømningen til Europa, det er ved at sørge for, at vi har et modtagecenter uden for Europa. Hvis vi skal gøre det i en ren dansk form, kan vi ender der, men vi håber på, at vi får andre europæiske lande med,« siger han til Berlingske.

Ifølge Kaare Dybvad Bek vil man kunne finde en europæisk løsning inden for fem år.

Nyhedsbureauet Reuters oplyser, at de europæiske integrationsministre vil mødes i løbet af torsdagen for at diskutere mulighederne for at sende flere migranter uden ret til asyl tilbage til deres hjemlande.