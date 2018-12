Mediet Sky stopper sponsoratet af cykelholdet Team Sky ved udgangen af 2019.

Cykelholdet Team Sky har været det mest dominerende hold i sporten i en årrække, og holdet har blandt andet lukreret på at have et væsentligt større budget end konkurrenterne.

Hvis holdet skal fortsætte dominansen efter 2019-sæsonen, bliver det under et andet navn.

Det britiske medie Sky stopper nemlig sit sponsorat af det succesfulde cykelhold efter næste sæson. Det oplyser Sky News på Twitter.

Siden 2010-sæsonen har holdet kørt under navnene Sky Procycling og Team Sky.

Holdet har blandt andet opnået stor succes i Tour de France, som med en enkelt undtagelse er blevet vundet af en Sky-rytter hvert år siden 2012.

Henholdsvis Bradley Wiggins, Chris Froome og senest Geraint Thomas har triumferet i det store etapeløb, mens de har været på lønningslisten hos det britiske cykelhold.

/ritzau/