Er du stødt på videoannoncer på Facebook og Instagram med hangarskibe og jagerfly med et klart budskab om at stemme nej til at afskaffe EU-forsvarsbeholdet?

Så er du ikke alene.

Over 575.000 danskere har allerede set videoerne, og der er kastet store summer ind i at nå så mange som muligt på sociale medier inden folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet 1. juni.

Kampagnepengene kommer ikke fra et politisk parti, men derimod fra den 72-årige danske milliardær Søren Toft-Jensen fra Silkeborg, der skabte sin formue på reservedele til biler.

Egentlig holder han sig helst ude af offentlighedens søgelys, men sagen ligger ham så meget på sinde, at han tager af formuen for at påvirke udfaldet af folkeafstemningen på onsdag.

Søndag havde han brugt over 60.000 kroner på at sprede annoncerne på Facebook.

»Det er rigtig irriterende, at man skal bruge penge på det. Jeg synes jo, at vi havde en aftale med politikerne om vores forbehold fra 1993, og dem skal vi bevare. Jeg synes, det er lidt lusket, at politikerne nu vil af med forsvarsforbeholdet. Det er jeg virkelig træt af,« siger han og tilføjer:

»De 60.000 kroner rækker ikke ret langt. Det kommer til at løbe op i flere hundrede tusinde kroner for kampagnen.«

Søren Toft-Jensen, 72 år og milliardær. Foto: Pressefoto

Kampagnevideoerne linker til hjemmesiden forsvarsforbeholdet.dk, hvor kampagnes ni videoer er samlet.

Her kan man også læse, at det er reklamebureauet The Brand Agency og reklamemanden Carsten Herholdt, der har udformet kampagnen for Søren Toft-Jensen.

»Han har været sjov at arbejde sammen med. Da jeg så, at der skulle være folkeafstemning, tænkte jeg på ham. Og da jeg gik i seng om aftenen, lå der en mail fra ham. Der stod kun noget oppe i emnefeltet. Der stod bare: 'Hvad gør vi så, Carsten?',« siger Carsten Herholdt.

Det er nemlig ikke første gang, Søren Toft-Jensen står bag politiske kampagner og samarbejder med Carsten Herholdt.

Det gjorde han også ved folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015, hvor han kæmpede for at bevare forbeholdet, og ved folketingsvalget i 2019 stod han bag en storstilet kampagne, hvor han opfordrede vælgerne til at stemme nogle friske kræfter ind i Folketinget.

Den nye kampagne tegner et billede af, at et 'ja' til at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet vil underminere NATO.

Søren Toft-Jensen er blandt andet bekymret for, om en afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil flytte danske penge fra NATO til EU.

»I min optik er det kun NATO, der kan garantere vores sikkerhed. Derfor synes jeg, det vigtigste er at få betalt vores bidrag til NATO,« siger han.

Jasiden mener omvendt, at der ikke er noget modsætningsforhold mellem at deltage i EUs forsvarssamarbejde og et stærkt NATO. Det understregede statsminister Mette Frederiksen eksempelvis, da hun 19. maj mødtes med NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg på Kastellet i København. En holdning, generalsekretæren delte:

»EUs forsvarsindsats skal ikke konkurrere med NATO. En øget indsats på forsvar kan bidrage til vigtige ting – også for NATO,« sagde Stoltenberg.

Søren Toft-Jensen har en klar forventning om, at kampagnen vil have effekt på stemmefordelingen 1. juni.

»Der er over en halv million, der har set kampagnen. Jeg er ret sikker på, at det kommer til at flytte nogle stemmer,« siger han.

Rune Slothuus er professor i politisk kommunikation ved Aarhus Universitet. Han vurderer, at Søren Toft-Jensens kampagne kan få indflydelse på stemmeafgivelsen.

For det første vil kampagnen nå ud til nogle sofavælgere, der ellers ikke ville have stemt. For det andet vil den lægge et mærkbart lod i nejsigernes vægtskål.

»Det kan godt flytte noget for nogle,« siger Rune Slothuus.

Søren Toft-Jensen understreger, at kampagnen er partipolitisk neutral, at han ikke er medlem af noget politisk parti, og at han i øvrigt føler sig politisk hjemløs, når han skal stemme ved næste folketingsvalg.