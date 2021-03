Det affødte dyb forundring, da en 30-årig kvinde i fredags blev idømt to års fængsel, fordi hun ifølge retten blandt andet opfordrede til vold under en Men in Black-demonstration.

Det opsigtsvækkende var, at straffen blev fordoblet fra et til to år efter en ny paragraf, alene fordi demonstrationen handlede om corona.

»Det er helt vanvittigt at få dobbeltstraf for coronakritik. Man skal ikke frygte dobbeltstraf for at demonstrere mod regeringen. Ikke i en retsstat,« lød reaktionen fra Radikale Venstres retsordfører, Kristian Hegaard.

De Radikale står dog temmelig alene med den kritik. For det brede flertal, som vedtog dobbelt straf i april sidste år, står urokkeligt fast.

Men statsminister Mette Frederiksen nægter at gå ind i sagen om den 30-årige kvinde. Hun vil heller ikke forsvare den dobbelt straf, som hendes egen regering indførte for under et år siden.

»Jeg kommer ikke til at udtale om verserende sager. Jeg må henvise til justitsminister Nick Hækkerup for konkrete svar,« svarede hun flere gange på B.T.s spørgsmål tirsdag.

Da politikerne for knap et år siden indførte dobbeltstraffen, var anledningen heller ikke en frygt for urolige demonstrationer.

Dengang var loven først og fremmest ment som et værn mod tyverier af hospitalernes håndsprit, som på det tidspunkt var en mangelvare. Eller mod tricktyverier, hvor tyvene bankede på ældre menneskers dør og udgav sig for at være fra smitteopsporingen.

»Sundhedsvæsenet står i en meget presset situation, så når man for eksempel stjæler fra sygehuse, bringer man menneskeliv i fare,« sagde daværende Venstre-næstformand Inger Støjberg i et interview med B.T.

»Det er noget forbistret svineri, og derfor skal vi give domstole og politiet redskaberne til at slå hårdt igen,« lød det.

Og da B.T. spurgte justitsminister Nick Hækkerup, var der støtte til Venstres forslag.

»Jeg synes, at det er et godt forslag, Venstre kommer med, og jeg vil tage initiativ til at drøfte det med Folketingets partier,« sagde han og sendte i samme anledning en kraftig advarsel til alle »de usle kriminelle, som overvejer at udnytte coronasituationen for egen vindings skyld«.

Herefter gik der mindre end to uger, før loven var hastebehandlet med støtte fra alle partier – undtagen Radikale Venstre og Enhedslisten.

Faktisk overtrumfede Nick Hækkerup Inger Støjbergs forslag ved at firedoble straffen for at svindle med hjælpepakkerne.

Men på Venstres opfordring blev der i 11. time stillet et ændringsforslag, så dobbeltstraffen også kom til at gælde optøjer samt vold og trusler mod myndigheder, der skal håndhæve coronarestriktionerne.

Det hele gik meget stærkt, og det fik også advokaterne til at råbe vagt i gevær.

»Lovarbejde er ikke et 100-meterløb, og tid er afgørende for at kvalificere lovene, så fagfolk kan komme på banen,« sagde Advokatsamfundets formand, Peter Fogh.

Inger Støjberg er som bekendt ikke længere en del af Venstre. Men partiets retsordfører, Preben Bang Henriksen, forsvarer forsat dobbeltstraffen.

»Der er ingen tvivl om, at Venstre stadig står bag loven. Det blev helt nøjagtigt pointeret, da vi vedtog loven, at det også skulle dække sådanne situationer,« siger han til Ritzau.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Preben Bang Henriksen. B.T. ville gerne have spurgt, om det var Venstres tanke dengang, at demonstranter skulle straffes dobbelt så hårdt, alene fordi de demonstrerer mod coronahåndteringen frem for klimakrisen.