En af landets mest kendte erhvervspersoner og iværksættere er bestemt ikke helt tilfreds for tiden:

»Jeg har udviklet en form for konstant skuffelse over for de institutioner og fora, som burde være klimakampens epicenter.«

Sådan lyder det fra erhvervsmanden Tommy Ahlers, der tidligere har været uddannelses- og forskningsminister og klimaordfører for Venstre, i et indlæg på LinkedIn.

Der giver han udtryk for, at han ikke er tilfreds med det, han indtil videre har set på klimatopmødet COP27, der for tiden afholdes i Egypten:

»COP27 er inde i sin anden uge, og jeg er ikke blevet mindre bekymret for den nuværende klimaindsats,« skriver han i sit indlæg, som erhvervsmediet Finans også har omtalt:

»Min bekymring bunder i, at jeg i mange år har været overbevist om, at så snart vi vidste præcis, hvad der skulle til for at holde jordens temperatur under 1,5/2 grader, og vi havde videnskaben og teknologien til det, så ville vi handle. Men det er langsomt gået op for mig, at måske det hverken er teknologi eller videnskab, der mangler. Det er viljen.«

Videre kritiserer Tommy Ahlers – der for alvor blev et kendt navn herhjemme, efter han blev en af 'løverne' i DR-programmet 'Løvens Hule' – også flere af sine tidligere kolleger:

»Som minister og klimaordfører oplevede jeg, at mange af mine kollegaer delte mine bekymringer og forståelse for klimakrisens konsekvenser. Men alligevel er der mange af dem, der (mod bedre vidende) argumenterer imod at gøre de ting, vi ved, der skal til for at undgå en klimakatastrofe,« skriver han.

Tommy Ahlers mener, man bør turde at gå længere, når det eksempelvis drejer sig om klimaafgifter, men ifølge erhvervsmanden tør mange ikke gøre det, fordi de frygter for reaktionerne:

»Jeg ved godt, at det er nemt at sidde fra en privilegeret position af økonomisk styrke og sige, at det måske bliver dyrere at spise kød, flyve og køre bil. Jeg mener dog, at det sande privilegium lægger i, at klimakrisen endnu ikke har ramt vores del af verden lige så hårdt som for eksempel Pakistan,« skriver han og tilføjer:

»Vi har stadig tid til at diskutere, hvordan vi skal tackle krisen. Store dele af verden lever i den.«

Derudover kommer Tommy Ahlers med et ønske, som han retter til de politikere, der sidder til klimatopmødet:

»Få nu turbo på klimaafgifterne og stop al støtte og lovgivning, der favoriserer de gamle industrier, der belaster natur og klima. Sørg for, at de nye grønne teknologier har helt lige vilkår med de gamle sorte, og at de har kapital og talent til rådighed. Så skal vi (forskningen, iværksætterne og virksomhederne) nok gøre resten,« skriver han.

COP27 står til at slutte fredag, efter det begyndte 6. november.

COP'en er årets største internationale klimakonference, hvor globale klimaforhandlinger på regeringsniveau finder sted. Fungerende klimaminister Dan Jørgensen deltager i det i år.