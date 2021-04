Søren Pind går i en kommentar i fredagens udgave af Berlingske benhårdt til angreb på sin tidligere partiformand og læremester, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Søren Pind indleder ganske vist kommentaren med et 'Kære Lars Løkke'.

Men budskabet er, at han udtrykker stærk skuffelse over, at Lars Løkke Rasmussen politisk har valgt at gå solo med sit projekt 'Det politiske mødested'.

Og at Løkke arbejder hen mod at være på stemmesedlen med sit politiske projekt og parti ved et kommende folketingsvalg.

For Lars Løkke Rasmussen risikerer ifølge Søren Pind at splitte det borgerlige Danmark endnu mere ad, end det er i forvejen.

Derfor giver han i kommentaren sin gamle ven og chef klar besked:

»Gamle ven, det her projekt handler kun om dig. Din forfængelighed. Og din vrede over det, der er overgået dig.«

»Jeg synes ikke, du kan være det bekendt. Jeg kan godt forstå din vrede. Men det gik ikke længere. Du har haft din tur. Brug dit fænomenale talent på at få styr på tingene og find et andet sted at udløse din kreativitet og forandringsevne,« skriver Søren Pind i kommentaren, der er udformet som et brev stilet direkte og personligt til Løkke.

B.T. arbejder på at indhente en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen.