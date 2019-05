Natten til søndag har gerningsmænd hevet en valgplakat med Morten Østergaard ned fra en lygtepæl i Aarhus.

»Hvad så, Morten Østergaard, din fede luder?.«

Der bliver ikke lagt fingre imellem, da en gruppe unge mænd ødelægger plakaten med 'Mohammed' Østergaard, som de kalder ham.

De laver et hul i den og urinerer ud over den, fremgår det af en video, som en af debattøren Hussain Alis følgere har delt på det sociale medie Snapchat.

På Facebook delte Hussain Ali søndag videoen, og han blev efterfølgende kontaktet af ophavsmanden.

»Han beklagede og sagde, at både han og vennerne var meget fulde, da videoen blev optaget. Jeg har derfor slettet den fra min profil,« siger Hussain Ali.

Ophavsmanden, hvis navn er B.T. bekendt, men som vi har valgt at sløre, har efterfølgende doneret 125 kroner til Radikale Venstres valgkampagne som plaster på såret for den ødelagte plakat.

Hussain Ali ville politianmelde hærværket, men har nu valgt at acceptere mandens undskyldning.

»Jeg synes, det er straf nok, at han har doneret nogle penge. Det hjælper nok ikke at give ham en plet på straffeattesten,« siger Hussain Ali, der tager skarp afstand fra hans opførsel.

»Der er ikke noget, der retfærdiggør en så skrupelløs opførsel, men når han er ked af det, mener jeg ikke, at hans fremtid skal ødelægges.«

Debattøren valgte at dele videoen, i kølvandet på at det socialdemokratiske folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen på Facebook havde fortalt om, hvordan flere af hans plakater blev pillet ned, efter at han havde mødt en gruppe udlændinge på Ydre Nørrebro i København.

»Da jeg så, at etniske danskere også ødelægger plakater, syntes jeg, det skulle belyses fra den side også. Det skal ikke være sådan, at det kun kommer frem, når udlændinge står bag. Jeg synes, det her er lige så slemt. Det er jo groft forhånende, hvad der foregår på videoen,« siger Hussain Ali.

Hussain Ali. Foto: Ahmad Abdullah Vis mere Hussain Ali. Foto: Ahmad Abdullah

Hos Radikale Venstre ryster man på hovedet over episoden.

»Vi lever med tis på en plakat. Hvis de har fået lettet både hjerte og blære og er gået hjem i seng – så hey, de må have trængt til det.«

»Men vi vil da til hver en tid hellere tale ordentligt sammen – og vi er altid klar på samtalen i stedet for det, der kan risikere at grave grøfter dybere,« siger stedfortrædende politisk leder Sofie Carsten Nielsen.

B.T. har via Hussain Ali forsøgt at få et interview med ophavsmanden bag videoen, men han har ikke ønsket at medvirke.