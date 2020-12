Danskerne skal fejre jul med endnu flere restriktioner end den delvise nedlukning, som hele landet i forvejen er underlagt.

Folketingets sundhedsordførere har netop modtaget en mail fra Sundhedsministeriet om, at der er nye restriktioner på vej.

»Indsatsgruppen arbejder aktuelt på dette,« skriver Sundhedsministeriet i en mail til ordførerne, som B.T. er i besiddelse af.

Derfor bliver sundhedsordførerne også indkaldt til et møde senere i dag. Et nærmere mødetidspunkt er dog ikke fastlagt endnu.

Der ligger dog fast, at de restriktioner, som blev indført i 69 kommuner i sidste uge og i resten af kommunerne fra i dag klokken 16, ikke er nok til at slå coronasmitten tilbage.

Ifølge B.T.s oplysninger har embedsmænd i ministerierne forberedt de nye restriktioner i siden i går. Men det er forsat uvist, hvad der præcis bliver lukket ned, eller om det sociale samvær bliver yderligere begrænset.

Flere professorer og sundhedseksperter har de seneste dage luftet tanken om at lukke Storebæltsbroen – altså dele Danmark op i to i en periode, fordi smitten i Region Sjælland og særligt i Region Hovedstaden er alarmerende høj.

Den idé har Statens Serum Institut (SSI) dog ikke bakket op om, ligesom flere partier har afvist, at situationen endnu er så alvorlig, at danskernes mulighed for at komme hjem til jul skal begrænses.

»Hvis vi så helt bort fra alle traditioner, ville det klogeste være at blive hjemme. Men det kan vi ikke i den nuværende situation, hvor julen har en rigtig vigtig betydning for mange af os. Men derfor skal vi stadig være meget forsigtige, når vi tager på julebesøg,« sagde Henrik Ullum, der er direktør i SSI, til TV 2 tirsdag.