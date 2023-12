Parterne bag trepartsaftalen har skrevet under på, at en lignende aftale ikke må forekomme igen.

Det er aldrig sket før, at en trepartsaftale afsætter lønmidler til rekrutteringsudfordringer i velfærden.

Parterne understreger da også enstemmigt, at aftalen er en engangsforestilling.

- Det, der er sket i den her trepartsforhandling, er, at regeringen har lænet sig helt ind over midten, hvor man faktisk har forhandlet direkte om navngivne faggruppers løn og om overenskomstforhold, og det bør sådan set ikke ske, siger Mona Striib, formand i fagforeningen FOA.

Parternes budskab markeres ved, at de har skrevet under på en skriftlig aftale om, at det ikke må ske igen.

Aftalen er skrevet under af regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Akademikerne og arbejdsgiverne, siger Morten Skov Christiansen, formand i FH.

- Vi tager et usædvanligt træk og laver en korrektion i forhold til løndannelsen i den offentlige sektor, tilføjer han.

- Men vi har også givet håndslag på, at det her som sagt er en engangsforestilling, og at vi ikke kommer til at gøre det igen.

Et centralt element i den danske arbejdsmarkedsmodel er de frivillige aftaler, der indgås mellem arbejdsgiverforeninger og fagforeninger om primært løn- og arbejdsvilkår for de enkelte faggrupper.

Men denne gang har regeringen altså blandet sig direkte og indgået en aftale med fagbevægelsen og arbejdsgiverne om lønløft til personale i sundheds- og ældresektoren samt pædagoger.

Aftalen skal ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) sikre, "at der vil være hænder til en god pleje og omsorg for vores børn, ældre og syge i de kommende år, sagde han på et pressemøde mandag, hvor aftalen blev præsenteret.

Mona Striib siger, at man med aftalen "helt klart" er gået et skridt længere, end man normalt ville have gjort.

Men hun mener samtidig, at den danske model "lever og trives i bedste velgående".

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) afviser, at den danske model er en myte.

- Jeg mener, vi har en stærk arbejdsmarkedsmodel med nogle stærke overenskomstsystemer, men også med nogle parter, der virkelig er klar til at tage ansvar og indgå kompromisser, siger hun.

Aftalen er således et "vigtigt skridt i en tid, hvor vi kan se, at der er mangel på vigtige medarbejdergrupper", mener ministeren.

/ritzau/