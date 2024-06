Det skulle have været en fin mindehøjtidelighed i anledning af 80-året for den såkaldte D-dag, hvor de allierede styrker gik i land i Normandiet i Frankrig under Anden Verdenskrig.

Men for den britiske premierminister Rishi Sunak er mindehøjtideligheden endt med at blive et sandt mareridt i en valgkamp, der allerede går endog meget dårligt for ham.

Sunak valgte nemlig at forlade mindehøjtideligheden, før den var helt færdig.

Dermed efterlod han blandt andre Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, Tysklands kansler, Olaf Scholz, og USAs præsident, Joe Biden, der måtte afrunde mindehøjtideligheden uden deres britiske kollega.

Da det afsluttende gruppefoto med de øvrige statsledere skulle tages, måtte den britiske udenrigsminister David Cameron således træde til på vegne af Rishi Sunak.

På det tidspunkt var premierministeren allerede på vej tilbage til Storbritannien for at deltage i et interview med tv-kanalen ITV.

Sunaks beslutning om at forlade mindehøjtideligheden er blevet mødt med stor kritik, og den britiske premierminister er blevet latterliggjort på sociale medier i kølvandet på episoden.

Du kan se et par eksempler nedenfor. Artiklen fortsætter efter eksemplerne.

if this is real, it's a campaign killer

Rishi Sunak in a cameo role

'If Rishi Sunak says I have to do national service I'll say I have an important TV interview to do'



My latest cartoon for tomorrow's @Telegraph









Rishi Sunak erklærede fredag, at det var en fejl at forlade mindehøjtideligheden, før den var færdig.

»Ved nærmere eftertanke var det en fejl ikke at blive længere tid i Frankrig – og jeg beklager«, skrev han således i et opslag på det sociale medie X.

The 80th anniversary of D-Day has been a profound moment to honour the brave men and women who put their lives on the line to protect our values, our freedom and our democracy.





På D-dag gik de allierede tropper i land i det nazibesatte Frankrig, hvor de endte med at besejre Nazityskland.

Dagen blev markeret torsdag med såvel krigsveteraner og en lang række vestlige statsledere.

Statsminister Mette Frederiksen og kong Frederik deltog også ved begivenheden og holdt begge taler.

Kong Frederik valgte blandt andet at hylde danske søfolk.