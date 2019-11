Skraldemænd på Østerbro og Nørrebro har mandag valgt at nedlægge arbejdet. Det oplyser Københavns Kommune på denne hjemmeside.

'Skraldemændene på Østerbro og Nørrebro har i dag valgt at nedlægge arbejdet. Der bliver derfor ikke samlet affald ind,' skriver kommunen.

Ifølge Kim Rosenberg, der er tillidsmand for skraldemændene i City Renovation, der dækker Nørrebro og Østerbro, strejker skraldemændene, fordi de frygter for fremtidige færdselsulykker.

»Det handler om færdselssikkerhed og kravene til vores biler. De biler, vi kører i i dag, er bygget op med en glasdør, så vi bedre kan se cyklister gennem sidevinduet og dermed undgå højresvingsulykker. Det har de biler, som vi skal køre fremover, ikke,« siger Kim Rosenberg til lokalmediet Mitnørrebro.

Han oplyser til mediet, at de nuværende biler er 4,5 år gamle og nu skal bruges i Silkeborg. Den anden type skraldebiler er noget ældre og uden glasdør.

De skulle have været taget i brug på Nørrebro og Østerbro i dag, men det har skraldemændene forhindret ved at nedlægge arbejdet.

De strejkene skraldemænd ventes at mødes klokken 05.30 tirsdag morgen for at drøfte sagen og det videre forløb.

Strejken rammer dog ikke indsamlingen af bioaffald i etageejendomme, da bioaffaldet er udbudt til anden renovatør, oplyser kommunen.

Københavns Kommune skriver på hjemmesiden, at de håber skraldemændene snart vil genoptage arbejdet og udsteder samtidig en vejledning til borgerne om, hvad de skal gøre af deres affald, mens strejken står på.

'Affald der ikke kan være i beholderen til restaffald, kan placeres i sorte sække som stilles ved siden af beholderen. Dem tager skraldemændene med, når arbejdet genoptages,' står der i meddelelsen.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra City Renovation.

