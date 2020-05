Det fik stor opmærksomhed, da statsminister Mette Frederiksen (S) i '21 Søndag' var med i et indslag, hvor hun besøgte en skoleklasse.

Hun fik en rose af en dreng, resten af skoleklassen sad og viftede med flag og sang, og hun blev af børnene kaldt 'Danmarks bedste statsminister'.

Det fik stor kritik, og skolelederen på Stolpedalsskolen i Aalborg, Merete Christel Overgaard, fortæller til DR Detektor, at børnene var stolte over at skulle synge for Mette Frederiksen.

Skolelederen slår også fast, at børnene ikke er blevet beordret til noget, men at de selv ville købe en blomst, og at hele afskeden blev koordineret af børnenes lærer, der har understreget over for lederen, at vedkommende ikke selv fandt på det. Alligevel havde de nok taget en anden beslutning i dag.

»Hvis vi fik besøg af Mette Frederiksen igen i morgen, så ville jeg nok sige, at den del skal vi ikke have med igen,« siger Merete Christel Overgaard.

Blandt kritikerne var De Konservatives Rasmus Jarlov, der på Twitter kaldte indslaget for et 'lavpunkt i dansk pressehistorie'. Også Naser Khader kritiserede indslaget, og det samme gjorde blandt andre journalist Henrik Qvortrup, Cepos-direktør Martin Ågerup og rådgiver Jeppe Søe

På skolen vil de fremover være opmærksomme på, at de ikke ender i situationer, der kan fremstå partipolitiske.

Og så ærgrer skolelederen sig på lærerens vegne over, at sagen har fået så meget opmærksomhed. For hun er ked af at læreren, som hun omtaler som både professionel og dygtig er endt i sådan en situation.

DR gjorde det mandag klart over for B.T, at de ikke havde noget med iscenesættelsen at gøre.

»Det vigtigste er at slå fast, at den iscenesættelse har vi ikke noget med at gøre. Vi ved ikke, hvordan skolen har tænkt sig at tage imod. Så vi viser jo bare, hvad der sker derude,« sagde nyhedschef hos DR, Thomas Falbe.

Han forklarede, at de hos DR forsøgte at vise kontrasten mellem, at 70 procent af danskerne bakker op, mens der er kritik for oppositionen.

»Det er en mærkelig kritik, at vi skal lade være med at bruge videoen, når vi jo ikke har haft indflydelse på, at det er sket, for det viser jo kontrasten mellem Christiansborg og befolkningen,« lød det fra Thomas Falbe.