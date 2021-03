Folketingets partier skal mødes igen mandag for at diskutere langsigtet plan for genåbning.

Efter påske vil skoleelever måske få endnu mere tid i skolen frem for skærmen derhjemme. Det er i hvert fald forventningen fra flere partiledere, efter at der torsdag aften blev indgået en mindre aftale om yderligere åbning før påske.

Partilederne skal nu mødes igen mandag for at diskutere den langsigtede plan, der ventes at byder på yderligere åbning efter påske.

Her vil især blå blok presse på for at åbne skolerne yderligere for børn og unge og give liberale erhverv som frisører mulighed for at tage imod kunder igen.

- Nu bliver der lavet nogle beregninger frem til mandag, og så fortsætter vi forhandlingerne der, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Han peger på, at Venstre ligesom de øvrige borgerlige partier har flere ønsker til, hvad sundhedsmyndighederne skal regne mere detaljeret på, så der kan åbnes yderligere efter påske:

- Det vigtigste for os børn og unge, liberale erhverv og butikker. Derefter skal vi se på restauranter, særligt restauranter med servering udenfor. Der, hvor det bliver svært at åbne snart, er nattelivet, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Aftalen torsdag aften betyder blandt andet, at forsamlingsforbuddet hæves fra fem til 10 personer udendørs.

Det bliver også muligt at være 50 samlet til udendørs idræt, og afgangselever i hovedstaden kan vende tilbage på lige fod med resten af landet.

De blå partiledere lægger dog ikke skjul på, at de ønsker at gå væsentligt længere, når partierne mødes mandag.

Liberal Alliances Ole Birk Olesen kaldte det for en meget lille aftale.

- Nu kan man i det mindste have en fodboldkamp igen. Det er det storsind de røde har udvist i aften. De 25 personer var ikke nok, til at man kunne have to gange 11 spillere en dommer og nogle tilskuere. Det kan man så nu. Men det er en meget lille aftale, siger Ole Birk Olesen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fastholde dog sin advarsel om, at Danmark risikere en tredje bølge og i værste fald en ny nedlukning, hvis partierne går for hurtigt frem.

Hun mener ikke, at coronatallene på nuværende tidspunkt giver mulighed for den større genåbning, som de borgerlige partier havde håbet på:

- Vi er stadigvæk et kritisk sted. Vi er kommet i gang med at vaccinere, men vi er der ikke helt endnu. Foråret er på vej, men det er ikke varmt vejr endnu, så vi skal passe på, siger Mette Frederiksen.

Hun glæder sig dog over aftenens brede aftale, som hun flere gange har udtrykt håb om kan følges op med yderligere åbning efter påske:

- Alle partier har gjort gældende, at det er vigtigt, at genåbningen har fokus på de unge. Det er lykkedes. Vi giver også mulighed for, at flere danskere kan mødes udenfor i påsken, siger Mette Frederiksen.

Den langsigtede plan for genåbningen ventes at skulle indeholde en rækkefølge for, hvad der skal åbne først frem mod sommerferien. Mette Frederiksen har tidligere sat som mål, at planen er forhandlet færdig på tirsdag den 23. marts.

Statsministeren har desuden varslet, at partierne også skal diskutere en plan for efteråret. Den skal sikre, at Danmark undgår en ny nedlukning, når vejret igen bliver koldere og give bedre vilkår for smittespredning.

/ritzau/