Der er udskiftning i toppen af Kolding Kommunes skoleområde i disse dage. For nyligt blev direktøren for skoleområdet afskediget efter en skandalesag, og nu er turen kommet til skolechefen.

Lars Svenson er dermed fortid i kommunen. De lokale politikere blev nemlig trætte af, at de ikke fik noget at vide.

Det skriver JyskeVestkysten, som kan fortælle, at det er et enigt økonomiudvalg, der har besluttet at indlede en såkaldt afskedigelsessag. Skolechefen kan nemlig ikke bare fyres.

Men inden vi kommer til den del, bør skandalesagen kort opridses.

I slutningen af marts blev børne- og uddannelsesdirektør i Kolding Kommune, Helle Thiele, fritstillet på grund af et massivt overforbrug i kommunen.

Der var blevet brugt hele 29 millioner kroner for meget på skoleområdet - noget som Helle Thiele ellers selv havde taget hånd om ved at fyre forvaltningens økonomichef, Kai Ekmann.

Kai Ekmanns fyring fik ham til at rette sine skyts mod Helle Thiele og kommunens skolechef, Lars Svenson.

I en redegørelse, som han ifølge JydskeVestkysten sendte til de ni medlemmer af børne- og uddannelsesudvalget, skrev han, at de to havde løjet over for politikerne, da de skulle redegøre for det massive overforbrug.

Og derfor måtte Helle Thiele altså selv følge i hans fodspor.

Og så er vi tilbage, hvor vi startede.

Det kom nemlig frem, at skoleområdets øverste ledelse havde sat en stribe nye, dyre initiativer i gang uden at spørge politikerne i børne- og uddannelsesudvalget.

Desuden havde Lars Svenson - umiddelbart efter at politikerne havde vedtaget store besparelser som følge af overforbruget - bevilget ekstra hjælp for millioner af kroner til 44 specialelever.

Noget som var til så stor irritation for politikerne, at de nu forsøger at fyre ham.

»Vi politikere har ikke følt os informeret og klædt på af ledelsen,« siger Benny Dall (EL) til JydskeVestkysten.

Årsagen til, at Lars Svenson ikke bare får stukket en fyreseddel i hånden er, at skolechefen er ansat som tjenestemand.

Derfor gælder der særlige regler for opsigelse.

Der er blandt andet en tre uger lang høringsperiode, hvor kommunen vil forsøge at lave en aftale med skolechefen om hans afgang.

Det er først, hvis det ikke lykkes, at skolechefen bliver fyret.

Selv når Lars Svenson så er ude af kommunen og væk fra sin post, har han som tjenestemand krav på at få udbetalt det beløb, han har opsparet i tjenestemandspension - hvert eneste år indtil han fylder 65.

Beløbets størrelse vil Kolding Kommunes borgmester, Jørn Pedersen, (V) ikke oplyse til JydskeVestkysten.