Børnene er kommet i skole igen, men de skal holde sig til deres stamklasser, lege i særlige legezoner i SFOen og spritte af i stor stil. Det skal de blive ved med helt til april måned.

Det viser retningslinjerne fra Undervisningsministeriet.

Mandag sagde faglig direktør i SSI Tyra Grove Krause ellers, at danskerne sandsynligvis havde deres liv tilbage i løbet af to måneder.

Coronaen er desuden kun defineret som en samfundskritisk sygdom frem til 5. februar. Skolerne er altså blevet underlagt retningslinjer næsten to måneder ud over den grænse.

Onsdag kunne skolebørnene vende tilbage til skolebænken. Dog under betydelige restriktive retningslinjer, som varer helt til starten af april. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Onsdag kunne skolebørnene vende tilbage til skolebænken. Dog under betydelige restriktive retningslinjer, som varer helt til starten af april. Foto: Niels Christian Vilmann

På Samsøgades Skole i Aarhus har man allerede taget konsekvensen af de restriktive anbefalinger, som Undervisningsministeriet har udarbejdet, og som gælder fra 5. januar. Man har nemlig droppet at afholde skolens årlige fest i marts måned.

»Det afgørende for den beslutning har været, at retningslinjerne strækker sig frem til udgangen af marts,« siger skoleleder på Samsøgades Skole Preben Stadsgaard og fortsætter:

»Det er en fest, hvor vi er op til 1.000 personer indendørs, og hvor klasserne skal arbejde sammen på kryds og tværs af hinanden. Det kan ikke lade sig gøre inden for de retningslinjer,« siger han og fortsætter:

»Vi har derfor valgt at udskyde festen til senere på foråret. Sidste år var vi tvunget til at aflyse den helt,« siger han.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Det viser sig, at retningslinjerne for skolebørnenes coronarestriktioner varer helt til 31. marts. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Det viser sig, at retningslinjerne for skolebørnenes coronarestriktioner varer helt til 31. marts. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dansk Folkeparti vil have svar på, hvorfor retningslinjerne varer så længe.

»Det virker fjollet, så derfor vil jeg spørge ind til, hvorfor myndighederne mener, at det skal vare så længe,« siger Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

Venstre mener, at retningslinjerne for skolebørnene ikke bør vare længere, end man definerer coronaen som en samfundskritisk sygdom, hvor man også kan lægge restriktioner på befolkningen.

»Jeg ved ikke, hvad Undervisningsministeriet har tænkt på, men de retningslinjer bør maksimalt være gældende frem til, at vi har defineret coronaen som en samfundskritisk sygdom,« siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

»Jeg er så glad for, at børnene er kommet i skole, men alle de restriktioner, som der så er i skolen, og som forhindrer børnene i at leve et normalt skoleliv. Dem skal vi jo også af med,« siger Martin Geertsen.

B.T. har bedt Undervisningsministeriet forklare, hvorfor skolernes coronaretningslinjer først udløber ved indgangen til april, men har endnu ikke modtaget svar.