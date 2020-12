To særdeles rosende kommentarer til forskellige Facebook-opslag fra statsminister Mette Frederiksen har vakt opsigt. For selvom kommentarerne er sendt fra to forskellige profiler, er de nøjagtig ens.

Byrådsmedlem for konservative i Frederikssund Ole Søbæk mistænkte straks et koordineret arbejde i Socialdemokratiet for at være årsagen.

»Min opfattelse var helt sikkert, at nogle havde fået koordineret lige tæt nok,« siger han.

Politikeren delte sin forudanelse på Facebook. Men han har siden slettet sit opslag igen, efter det nu står klart, at et fremtrædende medlem af Venstres Ungdom er årsag til de identiske, rosende kommentarer på Mette Frederiksens opslag.

Forvirret? Hæng på – forklaring følger.

De voldsomt positive kommentarer findes under opslag fra Mette Frederiksen 11. og 13. december.

De er gengivet her med samme tegnsætning og stavemåde:

‘Jeg synes du gør det skide godt Mette! Du er en fantastisk statsminister! Men gud hvor jeg ikke misunder dig alle de store beslutninger der skal tages, og alt det bøvl som kommer i kølvandet af det. Jeg elsker at jeg kan mærke din varme og medmenneskelighed vær gang du toner frem på skærmen. TAK for dig, og alt det du står for.’

Ole Søbæk blev narret af Carl Wengel Grauballe fra Venstres ungdom. Den konservative politiker mistænkte, at Socialdemokratiet havde orkestreret at medlemmer af partiet skulle rose Mette Frederiksen. Foto: Frederikssund Kommune/presse Vis mere Ole Søbæk blev narret af Carl Wengel Grauballe fra Venstres ungdom. Den konservative politiker mistænkte, at Socialdemokratiet havde orkestreret at medlemmer af partiet skulle rose Mette Frederiksen. Foto: Frederikssund Kommune/presse

Ifølge Ole Søbæk er det nærliggende at antage, at nogen med sympati for Mette Frederiksen står bag de statsminister-støttende sætninger.

»Der blev jeg narret. Jeg faldt i, og det tror jeg også, der er andre, der gør,« lyder det dog nu.

For uddannelsesordfører hos Venstres Ungdom Carl Wengel Grauballe bekender kulør og fortæller, at det er ham, der har kopieret en kommentar fra en tilfældig S-støtte og indsat den som sin egen.

»Jeg tænkte, det ville være sjovt at se, hvad responsen ville blive, hvis jeg selv kommenterede. Det var en skør idé, der kom til mig,« siger han og fortsætter:

»Jeg har igennem en længere periode betragtet kommentarsporene hos Mette Frederiksen og er blevet harm over, hvor mange der siger 'tak for dig'. Jeg undrer mig over, at folk ikke er mere kritiske. Der er en tendens til, at der bliver set igennem fingre med, om der sker lovbrud (siger han med henvisning til minkskandale, red.). Man retter bare ind efter, hvad der bliver sagt fra Mette Frederiksen.«

Carl Wengel Grauballe afviser, at kommentaren, der har høstet 246 interaktioner, er koordineret med andre fra Venstres Ungdom med det forsæt at få det til at se ud, som om Mette Frederiksen-venlige kommentarer – orkestreret af Socialdemokratiet – bliver kopieret og gentaget.

»Det står for egen regning. Det er ikke noget, der er koordineret. Det er ikke noget, der er blevet mig påbudt,« siger han.

Carl Wengel Grauballe forstår dog godt, at Ole Søbæk kunne få den opfattelse.

Carl Wengel Grauballe har kopieret og delt en kommentar, der roser Mette Frederiksen (S). Vis mere Carl Wengel Grauballe har kopieret og delt en kommentar, der roser Mette Frederiksen (S).

»Det kan jeg godt forstå langt hen ad vejen, når to kommentarer ligner hinanden så meget,« siger den 23-årige ungdomspolitiker.

Ifølge Ole Søbæk udkæmpes der en stor værdikamp i kommentarsporene hos særligt Mette Frederiksen.

»Der foregår i øjeblikket en enorm krig om at vinde folkestemningen. Det er voldsomt, som der bruges krudt på at lade Facebook-brugere få en opfattelse af, at der er mange med en bestemt holdning til, om eksempelvis hensynet til folkesundheden er vigtigere end alt andet,« siger han.

Derfor er det også vigtigt, at debatten foregår på et gennemsigtigt grundlag mener han. Tiltag som Carl Wengel Grauballes ødelægger dette, mener Ole Sølbæk.

»Udfordringen er, at det ikke er ordentligt deklareret. Det ødelægger sandhedsværdien af, hvad vi diskuterer. Hvis debatten sker på baggrund af noget, der ikke passer, er det noget skidt.«

Carl Wengel Grauballe mener ikke, at han har afsporet debatten.

»Jeg forstår godt, hvad han mener, men i bund og grund synes jeg, det er ærgerligt, hvis det er det syn, han har på det. Jeg har jo bare kopieret en kommentar, som kunne komme fra så mange andre,« siger han.

Socialdemokratiet har ikke ønsket at kommentere denne artikel.