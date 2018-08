Pernille Skipper vil selv være kaptajn. Enhedslisten peger på hende som statsministerkandidat, og dermed er SF det eneste parti i det, man plejede at kalde rød blok, der bakker op om Mette Frederiksen.

Det begynder at ligne en alvorlig situation for S-formanden, og Pernille Skipper forbedrede ikke forholdet, da hun holdt pressemøde ved partiets sommergruppemøde på Hvidovre Hospital.

»Mette Frederiksen er tættere på Lars Løkke, end hun er på os,« siger Pernille Skipper.

»Vi har tidligere set, at Socialdemokraterne ikke kunne levere overhovedet. Thorning-regeringen indførte reformer, der ramte syge og arbejdsløse, en politik, der minder om højrefløjens. Vi var rasende uvenner, da de lavede en skattereform, der tog fra folkepensionisterne for at lave topskattelettelser. Eller da de lockoutede skolelærerne. Og så er der DONG og højredrejningen i flygtningepolitikken,« siger Pernille Skipper.

Partiet har publiceret '100 dage med Enhedslisten', hvor de beskriver de første 100 dage med dem for bordenden. Det byder på en statsbank og på ændrede forbrugermønstre. Vi skal spise mindre kød for at redde kloden, men det er de rige, der skal betale.

Den liberale tænketank Cepos mener, at planen vil koste 20.000 job.

»Enhedslistens plan vil reducere beskæftigelsen med 20.000 personer, og BNP reduceres med 23 mia. kr. Det er en sikker opskrift på at reducere beskæftigelse og velstand. Samtidig regner de bevidst forkert, og deres plan er underfinansieret,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos.

»Partiet øger marginalskatten med 8 point for personer, der har indkomst mellem 300.000 og 350.000 kr. Desuden indføres en millionærskat, så den øverste marginalskat øges til 62 pct., ligesom registreringsafgiften sættes op. Den højeste aktieskat skal hæves fra 42 til 62 pct. ligesom de vil hæve selskabsskatten fra 22 til 25 pct.,« siger Mads Lundby Hansen.

Pernille Skipper siger:

»Jeg ville være bekymret, hvis Cepos var positive over for vores plan. De medregner dynamiske effekter - at der kommer mere vækst, hvis man giver skattelettelser til de rigeste. Vores plan giver skattelettelser til dem med de laveste indtægter.«

»Vi skal ændre økonomien og forbruge mindre, hvis vi skal redde klimaet, det kommer vi ikke udenom. De, der forbruger mest, bærer mest af ansvaret. En enlig mor, der laver frikadeller, skal ikke have hævet prisen lige så meget som direktøren, der flyver flere gange om året og spiser store bøffer.«

Hvordan vil du få de rige til at betale mere?

»F.eks. kan vi indføre progressive flypriser, så man betaler mere, jo mere man flyver.«