Pernille Skipper (EL) tror ikke, at den aktuelle splittelse i rød blok kan blokere for et regeringsskifte.

København. Pernille Skipper undgik i sin tale på Folkemødets hovedscene lørdag behændigt at sige alt for meget om kollegerne i den røde blok, som de seneste uger har fremstået mere og mere splittet.

Enhedslistens politiske ordfører er dog ikke bleg for at erkende, at regeringsalternativet har set skarpere ud.

Senest har Morten Østergaard sået tvivl om, hvorvidt Mette Frederiksen og Socialdemokratiet overhovedet kan regne med Radikales støtte, hvis man samarbejder med Dansk Folkeparti.

Men Pernille Skipper mener, at vælgerne bør kigge et lag dybere, hvis de vil have et regeringsskifte.

- Selvfølgelig er det vigtigt at vide, hvilken samlet pakke man køber med sin stemme. Det er bare også vigtigt, hvem man giver muskler i forhandlingslokalet.

- En ny regerings udseende og politik afhænger meget af, hvordan mandaterne er fordelt, når vi skal forhandle.

- Så hvis man både vil have bedre velfærd og en mere human flygtningepolitik, så skal man jo stemme på et parti, der går ind for det.

Hun udtrykker delvis forståelse for Morten Østergaards udmelding, selv om de ikke gør det nemmere at skabe samling i oppositionen.

- Hvis Morten Østergaard mener, at alle partier skal høres svarende til deres størrelse, så er jeg enig.

- Og vi regner da også med, at Socialdemokratiet ved, at vores mandater ikke bare er nogen, de kan bruge. Vi skal også have indflydelse, også på udlændingepolitikken, siger Skipper.

Hun ved imidlertid også, at det ikke bliver nogen nem opgave at nå til enighed på udlændingeområdet.

Men der er omvendt også områder, hvor de nuværende oppositionspartier efter Skippers overbevisning med det samme vil kunne skabe rigtig gode resultater efter et valg.

- Det gælder blandt andet den grønne omstilling, hvor vi har set nogle udspil fra de andre partier i blokken, som vi er imponerede over, og som kan gøre os til klodens førende inden for grøn omstilling igen, siger hun.

/ritzau/