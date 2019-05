Enhedslisten vil kæmpe miljøets sag, hvis partiet får en plads i Europa-Parlamentet, lover Pernille Skipper.

Enhedslisten er søndag for første gang at finde på stemmesedlerne ved et valg til Europa-Parlamentet. Og partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, forsikrer, at Enhedslisten vil kæmpe for et mere miljøvenligt Europa.

Det fortalte hun, da hun havde afgivet sin stemme i Korsgadehallen på Nørrebro i København sammen med partifællen Rosa Lund.

- Vi skal jo forhåbentlig til Bruxelles for at slås for konkrete forandringer. Vi skal ned og slås for et grønnere og mere solidarisk Europa.

- Vi har klima, en europæisk togfond og en mere klimavenlig brug af EU's landbrugsstøtte allerhøjest på vores dagsorden. Ligesom vi gerne vil kæmpe mod social dumping og have en meget bedre indsats mod skattely.

- Det er sådan nogle ting, som skal ske internationalt, og hvor vi har brug for en stemme i EU, lød det fra Pernille Skipper, da hun havde afgivet sin stemme.

Enhedslistens spidskandidat er det nuværende folketingsmedlem Nikolaj Villumsen, som i øvrigt har fået Pernille Skippers kryds.

Mange iagttagere peger på, at Folkebevægelsen mod EU og Enhedslisten kæmper om de samme vælgere. Ifølge målinger er det meget usikkert, hvorvidt Enhedslisten får stemmer nok til en plads i parlamentet.

- Jeg tror på, at vi får hevet mandatet hjem. Jeg tror, at mange tænker, om de gider at gå ned at stemme, men det er så vigtigt.

- Så jeg håber, at mange hanker op i sig selv, går ned og stemmer og får sendt Nikolaj Villumsen i Europa-Parlamentet, siger Pernille Skipper.

Folkebevægelsen mod EU er traditionelt tæt forbundet til Enhedslisten, og bevægelsens spidskandidat, Rina Ronja Kari, er sågar medlem af Enhedslisten.

Derfor har Enhedslisten gennem valgkampen forsøgt at vise, hvordan de adskiller sig fra Folkebevægelsen mod EU. Blandt andet mener Enhedslisten, at EU skal indføre en fælles bund på selskabsskatten.

Omvendt er Folkebevægelsen mod EU mod den idé og siger, at det ikke løser problemerne med store selskabers fiksfakserier med skat.

/ritzau/