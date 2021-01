Alle voksne ventes fortsat færdigvaccineret til juni, selv om der kommer færre vacciner i første kvartal.

Det er fortsat et åbent spørgsmål, hvorfor Danmark får færre coronavacciner end lovet fra Pfizer/Biontech i første kvartal.

Hvad der til gengæld ifølge Enhedslisten står klart efter en videobriefing af partilederne er, at det ikke er de to medicinalvirksomheder, som står til at tabe på det.

- Det står ikke helt klart, hvorfor vi får så mange færre vacciner, end vi havde regnet med. Men det står fuldstændigt klart, at det er ikke Pfizer, der kommer til at komme skidt ud af denne situation.

- Desværre er det andre, der kommer til at betale prisen for det, siger Pernille Skipper (EL) og kritiserer, at virksomhederne ikke kommer til at tjene færre penge på det.

Foruden partilederne var repræsentanter for sundhedsmyndighederne til stede på videomødet, der varede 1,5 time.

SSI har onsdag oplyst, at Danmark får færre vacciner fra Pfizer, som helt konkret betyder, at der kan færdigvaccineres 50.000 færre end planlagt i første kvartal.

Sundhedsstyrelsen, der har ansvar for vaccinationsplanen i Danmark, meldte i januar ud, at alle voksne kan være færdigvaccineret 27. juni.

Den tidsplan holder stadig ifølge Skipper, der dog forventer en "ketchupeffekt".

På grund af nedgangen i leveringen af coronavacciner må borgere over 85 år vente lidt på det første stik.

Nogle grupper vil få udskudt deres første stik, så folk, der allerede har fået ét stik, kan få deres andet.

Selv om tidsplanen måske holder, er Skipper stærkt utilfreds, fordi udbredelsen af den britiske mutation gør, at det er nu, der er brug for en vaccine. Den vurderes til at være langt mere smitsom.

- Det er vitterligt nu, vi mangler dem, siger hun.

Hun undrer sig over, at myndighederne ikke tidligere har undersøgt muligheden for, at flere fabrikker kan producerer vacciner gennem nødlicenser.

Som hun forstår sundhedsmyndighederne, vil det tage for lang tid at sætte i gang nu.

